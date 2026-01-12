Junts evita concretar si Puigdemont acepta reunirse con Junqueras para abordar la financiación: "Llega tarde"

Las relaciones entre Junts y ERC hace tiempo que son tensas. Sus máximos líderes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, nunca llegaron a entenderse mientras compartían Govern, y sus posiciones aún se distanciaron más después de octubre de 2017. Su última fotografía juntos fue hace un año, en Waterloo. La cita debía servir para volver a tejer complicidades, pero no hubo frutos. Este lunes, el presidente de ERC ha vuelto a pedir una reunión con su homólogo en Junts. Lo ha hecho públicamente, a través de los micrófonos de Catalunya Ràdio, tras haber enviado un mensaje al posconvergente durante el fin de semana. Las formas no han gustado a Junts, y han servido al partido para volver a cargar contra los republicanos por el nuevo modelo de financiación.

"No ha pedido ninguna reunión ni para el regreso del president ni para la financiación. Simplemente, hizo un tanteo vía mensaje privado para verse", ha afirmado el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, que ha lamentado que la petición se haya publicitado. Además, ha considerado que la invitación "llega tarde" y que tendría que haberse producido antes de la visita de Junqueras a la Moncloa para cerrar con Pedro Sánchez el acuerdo. De este modo, Vergés ha evitado aclarar si Puigdemont se verá o no con el líder de ERC, los posconvergentes consideran que este debate no se puede mantener a través de los medios de comunicación, pero ha vuelto a proponer armar un "frente común" independentista en el Congreso.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Parlament, el portavoz del grupo ha avisado de que si finalmente el nuevo modelo sale adelante se va a "cerrar la posibilidad de renegociar durante una generación" y ha pedido aprovechar que el Gobierno necesita de ERC y Junts para sacar adelante su agenda legislativa. "No pedimos la luna, pedimos lo que tienen los vascos y los navarreses", ha sentenciado.

Junts ya anunció la semana pasada que presentaría una enmienda a la totalidad al nuevo modelo de financiación pactado por ERC. Sus votos son imprescindibles para poder modificar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), y los posconvergentes prevén tumbar la propuesta, aunque lo harán con un texto alternativo que propondrá que Catalunya quede fuera del régimen común con un modelo similar al concierto del que gozan comunidades como Euskadi o Navarra. Esto abre la puerta a la negociación. "No está todo perdido, estamos a tiempo de reconducirlo hacia un concierto económico", ha rematado Vergés este luens.