El Govern advierte a ERC y Comuns de que no tener presupuestos este año supondría perder 2.000 millones de euros para Catalunya

Una vez presentado el nuevo modelo de financiación y la constitución de la empresa con mayoría catalana que gestionará Rodalies, el Govern de Salvador Illa se pone manos a la obra para sacar adelante los presupuestos de 2026. El abordaje a los socios ha empezado ya este mismo lunes. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha verbalizado que las expectativas del Executiu es lograr aprobar definitivamente las cuentas durante el primer trimestre del año -eso es, antes de abril- y ha advertido tanto a ERC como Comuns que fracasar en el intento supondría para Catalunya dejar de disponer de 2.000 millones de euros.

"Sería una falta de responsabilidad de todos", ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio sobre un escenario que, ha puntualizado, no se contempla por parte del Govern después de haber tejido "complicidades" y "confianza" con republicanos y los Comuns. No obstante, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no se ha movido ni un ápice de su exigencia de tramitar la proposición de ley para la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat como condición para negociar los presupuestos.

Recaudación del IRPF

Romero ha afirmado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles continuará planteando lo que queda por cumplir del acuerdo con ERC: la ampliación de la capacidad normativa y la mejora de la financiación de las competencias singulares. También sobre esa recaudación del IRPF, que ha asegurado que en estos momentos es "imposible" que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) la asuma "al 100%" y que por eso llevan meses trabajando para prepararla. "No tenemos ni un informático, y la agencia española tiene 1.500. Y tenemos solo 30 inspectores de hacienda", ha indicado a modo de ejemplo.

No tenemos ni un informático en la ATC, y la agencia española tiene 1.500. Y tenemos solo 30 inspectores de hacienda

Según la consellera, están trabajando con el ministerio de Hacienda cómo preparar la cobertura legal para que la ATC pueda tener cobertura legal para recaudar el 100% del IRPF, cosa que, ha reconocido, supone modificar la LOFCA. Ante los que auguran que el modelo de financiación no obtendrá la mayoría suficiente para prosperar en el Congreso, Romero ha hecho un llamamiento a la prudencia y recordado que la oposición a la condonación de la deuda del FLA también ha ido menguando.

Reproche a Sánchez Llibre

También ha mandado un recado al presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, a quien ha afeado que criticara el modelo de financiación justo antes de que el Govern se reuniera con la patronal y los sindicatos para explicarles los detalles de lo acordado. "Me pareció desacertado, espero que se sienten, lo analicen y nos encontremos", ha asegurado.

En cuanto a los pasos que dará el Govern en las próximas semanas, Romero también ha confirmado que piensa comparecer en la comisión de Economia en el Parlament para desgranar los detalles de la nueva financiación ante los grupos parlamentarios, así como para responder todas las preguntas que le formule la oposición.