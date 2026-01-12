Feijóo ordena activar la maquinaria territorial del PP catalán para las municipales con el foco puesto en unas generales

En el PP interpretan que los supuestos casos de acoso que están aflorando en el PSOE, junto a los audios de contenido sexista destapados por la UCO y atribuidos a exdirigentes socialistas, les benefician electoralmente al empujar hacia la abstención a una parte del electorado feminista de izquierdas. Pese a ello, en el partido están convencidos de que esta nueva crisis no alterará la decisión de Pedro Sánchez de no adelantar las elecciones y que tampoco forzará a Junts a apoyar una moción de censura. Aun así y ante una legislatura cada vez más debilitada también por la corrupción, el PP quiere tenerlo todo preparado. Con ese escenario en mente, Alberto Núñez Feijóo ha ordenado a los presidentes provinciales en Catalunya activar toda la maquinaria del partido de cara al próximo ciclo electoral.

"Quiere tenerlo todo preparado para lo que pueda pasar; en Catalunya se juega mucho", apunta a EL PERIÓDICO una fuente del PP catalán, que admite la exigencia de la dirección nacional con esta comunidad y la fijación que tiene Feijóo con las grandes mayorías absolutas de José María Aznar (2000) y Mariano Rajoy (2011), convencido de que el buen resultado en esta comunidad autónoma -lograron 12 y 11 escaños respectivamente- fue determinante. En 2023, con el actual líder, los populares sacaron seis. Su objetivo es tener lista la estructura territorial para las próximas generales y para ello, él mismo intensificará más su presencia este 2026, según aseguran varias fuentes consultadas. Este lunes Feijóo visitará Barcelona para reunir al comité de dirección para dar comienzo a la ronda de visitas territoriales que quiere mantener este 2026 en Catalunya.

Mariano Rajoy, con una imagen de la Casa Batlló de fondo, durante un acto del PP en Barcelona. / DANNY CAMINAL

Sin adelanto electoral a la vista, los comicios municipales se presentan como la antesala de las generales. Por eso, desde Génova, la consigna es clara: los votos a Feijóo deben construirse "a pie de calle", y la campaña territorial de las municipales será clave para lograrlo. Así lo han trasladado diferentes líderes del PP, como Miguel Tellado, secretario general, o Elías Bendodo, secretario de organización, en varias reuniones con el grupo parlamentario del PP catalán. En ellas, según fuentes presentes, insisten en la necesidad de trabajar con solidez desde el territorio para "ayudar" a Feijóo a lograr un resultado que le permita llegar a la Moncloa. Y esto pasa, inciden, por saber explicar bien sus propuestas, algo que, reconocen dentro del PP catalán, no siempre se ha hecho bien.

Discurso sobre seguridad

La estrategia pasa por reforzar el discurso sobre seguridad en zonas como el cinturón rojo metropolitano, donde Vox empieza a capitalizar el voto del descontento socialista, que el PP quiere arañar. La dirección nacional popular, según se ha trasladado en distintas reuniones con la cúpula, pretende abrir un espacio propio en ese electorado, en un momento en que la sensación de inseguridad en las calles y la percepción de que la inmigración se ha convertido en un problema van al alza. Encuestas como las del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) sitúan ambas cuestiones entre las principales preocupaciones de los catalanes, después de la vivienda. "Debemos tener un planteamiento claro y que la gente vea que tenemos un plan", señala otra voz del PP catalán.

Feijóo, después de una reunión para tratar temas de seguridad en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Más de 20 visitas a Catalunya

Feijóo también ha querido implicarse personalmente en la captación del voto catalán preocupado con estas cuestiones. Escogió Barcelona para presentar su plan de inmigración, eje central de su hoja de ruta con la que aspira a conquistar la Moncloa. Fue una de las más de veinte visitas que ha realizado a Catalunya desde las últimas elecciones catalanas. De hecho, tras ser ratificado como presidente del PP en el congreso de julio, eligió Catalunya como primera comunidad en su agenda. Allí prometió que la "seguridad" en Barcelona y su área metropolitana sería una prioridad de su gobierno si llegaba a la Moncloa, y anunció que aprobaría en sus primeros 100 días la ley de multirreincidencia, avalada ya en el Senado y pendiente de debate en el Congreso desde hace más de un año. Barcelona se ha convertido, según fuentes del PP, en su escenario de precampaña.

No fue el único anuncio que hizo ese día Feijóo. También aseguró que si llegaba al Gobierno mejoraría el sistema de financiación catalán, reconociendo que el actual estaba desfasado, pero sin entrar a discernir exactamente de qué modo lo haría. Una promesa que Feijóo podría llegar a cumplir si mantiene la fuerza de sus barones en las comunidades autónomas tras el próximo ciclo electoral y que podrá consensuar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan todos los líderes autonómicos, y donde desde el PP creen que se debe pactar cualquier cambio de la LOFCA. Critican, de hecho, que Sánchez lo trate de hacer de forma "unilateral" con los pactos del PSC con ERC, y ante la reunión que mantendrá el jueves con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo con el presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera. / Jordi Otix / EPC

Otro paso en la activación territorial del PP en Catalunya se ha dado en la provincia de Barcelona, donde los populares aspiran a superar los cinco escaños que les dieron las pasadas elecciones generales -obtuvieron seis, uno en Tarragona-, para acercarse a las ocho y siete que sacaron Aznar y Rajoy en sus grandes mayorías, respectivamente. El movimiento más reciente ha sido la creación de la primera junta local de Barcelona, encabezada por el presidente del grupo municipal, Daniel Sirera. La iniciativa supone un paso más en la ordenación territorial que Feijóo quiere consolidar en la capital catalana, donde se juegan más de un millón de votos, según los últimos datos de censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone, solo en la ciudad, casi el 20% del total de papeletas que se reparten en toda la comunidad autónoma.

El líder del PP también pone el foco en otras provincias, siguiendo el precedente de las grandes victorias de José María Aznar y Mariano Rajoy, cuando el partido logró dos diputados en Tarragona y uno en Girona y Lleida. En las generales de 2023, los populares se quedaron a poco más de 200 votos de recuperar un escaño en Girona, la circunscripción donde el reparto fue más ajustado de toda España y cuyo último diputado acabó en manos de Junts. La última vez que el PP obtuvo representación en esta provincia fue en 2011, con la mayoría absoluta de Rajoy. Recuperar Girona se ha convertido ahora en un objetivo prioritario, que se suma a la estrategia de ganar músculo en Barcelona, doblar el escaño en Tarragona y reforzar la presencia en Lleida.

Jaume Veray, Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández. / ACN / Marina López / ACN

De ahí a que, tras el verano, se hiciera pública la doble dimisión de los presidentes provinciales de Tarragona y Girona, un relevo pactado que buscaba renovar caras y mantener la estructura lista en estas provincias. Si bien el anuncio hizo saltar las alarmas por su coincidencia, la dirección catalana negó conflictos internos. Mario García (Tarragona) y Josep Veray (Girona) justificaron su salida como parte de la voluntad de "dar paso" a otros perfiles. Poco después, Génova anunció sus sustitutos. "A Feijóo le faltaron cuatro diputados para ser presidente del Gobierno en 2023: uno más en Barcelona y Tarragona, y uno en Girona y Lleida", argumentan en el PP catalán.