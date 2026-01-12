Feijóo promete reducir a 4 años la construcción de vivienda y dar más financiación a las autonomías que amplíen el parque residencial

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este lunes para reunir a su comité de dirección -el máximo órgano del partido- en la capital catalana y presentar un "plan integral de vivienda", ligado a la contrapropuesta de reforma de la financiación autonómica que el PP prevé presentar en 2026 y que el líder de la oposición quiere implementar si llega a la Moncloa. La cita en la capital catalana no es baladí, sino toda una declaración de intenciones pocos días después de que el Gobierno diera a conocer su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica con ciertas "singularidades" para los catalanes, de acuerdo con el pacto de los socialistas con ERC.

Los populares rechazaron de inmediato la reforma al considerar que era una "cesión" al independentismo para la "supervivencia" del presidente del Gobierno: "[Pedro] Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa; yo a quienes hagan más viviendas en sus comunidades autónomas y sus ayuntamientos", ha declarado el líder popular desde el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, donde también se ha comprometido a "iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en la próxima legislatura", dando por sentado que será el próximo presidente del Gobierno.

La vivienda, "una cuestión de Estado"

El eje central de la propuesta de vivienda que ha presentado frente a la plana mayor del PP pasa por vincular la financiación autonómica y las reglas de gasto al impulso efectivo de vivienda, principal rompecabezas de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Para afrontarlo, Feijóo ha presentado las 15 medidas que recoge el plan, con las que pretende atraer a comunidades autónomas y ayuntamientos. "La vivienda es un reto nacional y una cuestión de Estado, por ese motivo sé que tengo que implicar a todas las partes: ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de la nación", ha asegurado.

Entre las medidas anunciadas por el PP, destaca la reducción drástica de los plazos de construcción, que pasarían de una media de diez años a solo cuatro mediante un "plan residencial estratégico", apoyado en la simplificación administrativa, la movilización ágil de suelo y una mayor flexibilidad en los procesos de regeneración urbana. Feijóo también apuesta por una nueva Ley del Suelo que proporcione seguridad jurídica a los planes urbanísticos y por reforzar la colaboración público-privada como palanca para acelerar la edificación. A ello suma más margen financiero para las comunidades y la posibilidad de que los ayuntamientos destinen sus remanentes a políticas de vivienda.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del comité de dirección del PP en Barcelona. / Jordi Otix

El anuncio del líder de la oposición llega apenas una hora después de que Sánchez haya avanzado una nueva ofensiva para intervenir el mercado del alquiler, con un real decreto ley que incluye bonificaciones del 100% en el IRPF a los propietarios que mantengan los precios en la renovación de contratos. "Pensar que puede mejorarse el déficit de vivienda sin construir más vivienda es tener un problema con el principio de realidad", ha reprochado Feijóo al jefe del Ejecutivo.

En este punto, el líder del PP ha citado el desalojo de un centenar de inmigrantes de un instituto abandonado de Badalona (B9), ejecutado por el alcalde popular Xavier García Albiol -presente en el acto- como ejemplo de que las leyes "no pueden proteger a quienes las incumplen", en referencia a la ocupación de inmuebles, cuestión que se propone erradicar como prioridad si llega a la presidencia de España. Este fin de semana, en Zaragoza, reunirá a todos los presidente autonómicos para acordar acciones conjuntas en materia de vivienda con la mirada puesta en el modelo de financiación que aspira a presentar próximamente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al alcalde del PP de Badalona, Xavier García Albiol. / JORDI OTIX

Feijóo, en su intervención, ha lanzado sobre Sánchez, como es habitual, una larga lista de críticas, tanto por los casos judiciales que afectan a personas de su entorno como por los casos de corrupción del PSOE, así como por haber pactado de forma "bilateral" el sistema de financiación autonómica con el líder de ERC. "El presidente del Gobierno de las mordidas y el condenado por malversación repartiéndose el dinero de todos", ha denunciado Feijóo, tras calificar de "inadmisible" que Sánchez haya "rehabilitado" a Oriol Junqueras como "ministro de Hacienda de España". "Si Sánchez y Junqueras necesitan oxígeno político, que se lo busquen; no somos cajeros con los que pagar su permanencia en la Moncloa", ha proclamado.

En su visita a Barcelona, la primera de 2026 y el inicio de la alta presencia que quiere mantener en esta comunidad autónoma este año, Feijóo ha insistido en lo "importante" que es Cataluña para el PP y para España y ha avisado a los catalanes de que el Ejecutivo les está "tomando el pelo" porque les ofrece "aquello que no pueden financiar", así como una "bilateralidad que ya se vendió en el pasado y acabó fracasando". De este modo, ha exigido que los catalanes "reclamen el lugar que les corresponde en la mesa común", es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia un "plan integral de vivienda" en Barcelona. / JORDI OTIX

"Acreditad vuestro peso poblacional y la riqueza que aportáis al Estado y defended ahí, junto al resto, vuestras razones para alcanzar un acuerdo que sirva a todos", ha espetado Feijóo, quien también se ha comprometido a dotar de más recursos a los servicios públicos con la propuesta de financiación que el PP presentará este año.

Bajo la atenta mirada de dirigentes del PP catalán como Alejandro Fernández, presidente del PPC; Dani Sirera, concejal en el Ayuntamiento; Juan Milián, senador autonómico; y Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament, Feijóo ha prometido, desde Catalunya, mejorar la financiación y atajar el "déficit de vivienda", dos medidas que ha defendido que deben -y pueden- ir de la mano. "Presenté mi plan de inmigración en Barcelona y hoy presento el de vivienda aquí, porque tanto en inmigración como en vivienda, Barcelona y su área metropolitana son uno de los lugares más importantes de España", ha señalado.