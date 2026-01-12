El conseller valenciano de Hacienda señala que la nueva financiación "no pinta mal", pero evita desmarcarse de Feijóo

El "power point sin más datos" que asegura que tiene el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, sobre el nuevo modelo de financiación expuesto el viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no pinta mal". "Pero necesitamos saber más", ha expresado el responsable de las arcas públicas 72 horas después de conocerse la propuesta del Gobierno central y sin aclarar cuál será la posición al respecto del Consell que parece quedar en manos de lo que haga el PP a nivel estatal. "Es difícil pronunciarse aún", ha indicado.

Rovira ha estirado la postura manifestada el viernes por el president Juanfran Pérez Llorca y por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, cuando las líneas del nuevo sistema acababan de salir del horno de la explicación oral, vía rueda de prensa, de Montero. El fin de semana no ha cambiado sobre el posicionamiento del Gobierno valenciano, ahora en boca de Rovira, que ha llamado a la "cautela" y a escuchar los detalles que dé la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles.

Eso sí, de momento, Rovira ha admitido que la cifra global, la que implicaría un incremento de 3.669 millones para la Comunitat Valenciana en 2027 respecto al modelo vigente "no pinta mal, pero necesitamos saber más", con la vista puesta en el miércoles. "Viajamos con voluntad de saber la letra pequeña", ha dicho respecto al miércoles. Entre los puntos a favor ha destacado como "una victoria" que el cálculo base sea el de la población ajustada, "un acierto", aunque ha lamentado que en general se trate de un "doble café para Cataluña y lo que queda para el resto".

Cataluña es, precisamente, el origen y justificación de las principales críticas que lanza tanto el conseller de Hacienda como el PP estatal. "No se ha empezado con buen pie", ha indicado respecto a que el pacto se anunciara el jueves por parte de Oriol Junqueras tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. A ese punto le ha añadido dudas como saber qué pasa con el gasto sanitario de los desplazados, el de dependencia, la condonación de la deuda, si van a ser "castigados" por "bajar impuestos" o qué ocurre con el fondo de nivelación en 2026 que el viernes Llorca situó como condición para apoyar la reforma.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su llegada a la rueda de prensa para presentar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. / Zipi Aragón / EFE

Esta tendrá su primer paso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las autonomías deberán manifestar su apoyo o no, aunque solo con el voto a favor de Cataluña el Gobierno superará ese trámite. Como previa a esta cita el Consell ha convocado a la comisión de expertos este martes así como a la comisión mixta Corts-Consell en una forma de acudir al encuentro con una postura justificada sobre si apoyar o no este primer paso.

Postura de Génova

Después se abrirá una serie de reuniones bilaterales, que Rovira ha criticado, y finalmente la decisión final se tomará en el Congreso donde quien votarán serán los partidos. Al respecto, Rovira ha evitado indicar si el Consell llamará a los diputados del PPCV a votar distinto a lo que diga Alberto Núñez Feijóo si Génova pide rechazarlo pese a que sea positivo para la Comunitat Valenciana. "El PP estudiará el asunto y votará lo que considere", ha indicado reseñando que un modelo de financiación estatal "no puede parirse con Junqueras" al tiempo que ha especificado que el objetivo del Consell será "defender a los valencianos".

No obstante, Rovira no ha especificado en ningún momento si eso supondría mantener un criterio distinto al del Génova. "Tiene que haber un modelo común, los intereses de unas autonomías pueden no coincidir, pero no tiene mucho sentido, gobernando la mayoría se haya diseñado de espaldas al PP", ha señalado Rovira insistiendo de nuevo más en las formas que el fondo sobre el nuevo modelo, igual que el viernes hizo Llorca. Lo que sí que ha admitido es que "parece" que la Comunitat Valenciana dejaría de estar a la cola de la financiación.