Los Comuns aspiran a incorporar en los criterios del modelo de financiación el coste de la vida y un suelo fiscal

Las voces que se oponen a la nueva financiación presentada por el Gobierno la semana pasada tras pactarla con ERC no solo se encuentran en la bancada de la derecha en el Congreso. Sumar es consciente de que hay críticos también en sus filas. Es por ello que los Comuns, que han bendecido la propuesta, están dispuestos a sentarse con sus allegados para tratar de limar las diferencias. Según ha explicado la portavoz de la formación y diputada en Madrid, Aina Vidal, hay dos aspectos a mejorar que pueden ser determinantes para atar el apoyo de los suyos: la incorporación del coste de la vida como criterio para calcular la población ajustada y fijar un suelo fiscal para impedir que algunos territorios reciban más recursos y, al mismo tiempo, bajen impuestos a las rentas altas.

Estos dos criterios pueden servir, a juicio de los Comuns, para conseguir el plácet de fuerzas como Compromís, preocupada por las ventajas que el nuevo modelo puede suponer para Valencia, de Més per Mallorca en el caso de Baleares o de la Chunta Aragonesista, en el caso de Aragón. Desde el Govern admiten que el coste de la vida ha quedado fuera de los parámetros que tiene en cuenta el nuevo esquema de financiación, ya que el ministerio de Hacienda lo dejó finalmente fuera de la ecuación. En todo caso, los Comuns no lo dan por descartado del todo, de la misma manera que defienden que el suelo fiscal es necesario para que no haya comunidades que "tomen el pelo" bajando impuestos mientras otras son solidarias.

Vidal ha asegurado que lo que se ha hecho desde Catalunya es solo poner "la primera piedra" y que a partir de ahora serán el resto de fuerzas políticas las que tengan que negociar con el Gobierno mejoras para sus respectivos territorios. Especialmente beligerante se ha exhibido contra un PP al que acusan de hacer lo de siempre: "Estallar contra Catalunya, dividir comunidades y buscar un chivo expiatorio". Los Comuns defienden que el nuevo modelo es más justo y transparente y aporta beneficios a todos los territorios, por lo que ha emplazado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a responder "qué tipo de gobernante es capaz de castigar a su pueblo rechazando la quita de la deuda del FLA y más recursos para su comunidad".

El camino de los presupuestos

Tras la presentación del modelo de financiación, los Comuns esperan ahora que el Govern de Salvador Illa les cite para hacer balance del cumplimiento de los acuerdos, puerta previa a entrar en la negociación de los presupuestos. Sin embargo, recuerdan que siguen pendientes de que se impongan multas a los incumplimientos de los topes de los alquileres, de las clases de refuerzo de matemáticas, catalán e inglés o de más recursos para el dentista y el oculista público.