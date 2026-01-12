Adam Tomàs (ERC), alcalde de Amposta: "La extrema derecha pasará sin pena ni gloria porque lo que postula es imposible de hacer"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Adam Tomàs (Amposta, 1972) es desde hace tres legislaturas el alcalde de su ciudad natal, donde siempre ha gobernado con mayoría absoluta. Además de ser un primer edil de ERC experimentado, se caracteriza por denunciar sin rodeos los problemas de los municipios catalanes.

Hace unas semanas propuso una cumbre de alcaldes para abordar los principales problemas compartidos de las ciudades. ¿Ha prosperado?

No, pero hizo que muchos alcaldes de distintos colores políticos se sintieran identificados. Se está empezando a hablar más de la problemática que tenemos: existen unas realidades sociales en los municipios que debemos ser capaces de atender manteniendo la paz social.

¿Cuáles serían los temas que le gustaría abordar en esa cumbre?

El más prioritario es la financiación local. Los ayuntamientos llevamos muchos años asumiendo competencias propias e impropias. Por normativas estatales o catalanas nos llega la obligatoriedad de hacer frente a cuestiones para las que no llega ninguna partida económica. Esto, unido a que ha habido un flujo migratorio extraordinario -y seguramente necesario-, provoca que las administraciones locales tengan tensiones. Tensiones en servicios sociales, escuelas, guarderías, servicios municipales, limpieza, seguridad… Y toda esta demanda extraordinaria que tienes cuando hay un crecimiento poblacional se suma a aquellas cosas que el Estado y la Generalitat te encargan igualmente en el día a día.

¿Nos pone un ejemplo?

El Estado aprobó el 3 de diciembre un incremento salarial para los trabajadores públicos. Es justo y necesario, pero para el Ayuntamiento de Amposta supone 800.000 euros más en el presupuesto de 2026 que no tenemos, porque nadie nos ha hecho una aportación adicional de 800.000 euros. Eso es lo que tensiona. Otro ejemplo: en Amposta ha habido un crecimiento del 15% de la población, pero en la policía local no tengo tasa de reposición porque las plantillas están congeladas.

¿Cómo ha vivido el ayuntamiento este crecimiento de población?

Por suerte o por desgracia, al final los trabajadores públicos y las administraciones locales somos un poco como el gas: ocupamos todo el espacio que tenemos. Tengas los trabajadores que tengas, lo acabamos haciendo igual, pero con más tensión.

Debemos ser capaces de no alimentar un discurso que haga que una persona, por ser diferente, nos genere miedo

¿La incapacidad de ampliar los efectivos de la policía local deriva en una situación de inseguridad?

Amposta es una ciudad segura. Lo que ocurre es que la gente acaba sintiéndose insegura porque pasa por una plaza y ve a personas que no había visto nunca sentadas en un banco y que no hacen nada. Debemos ser capaces de no alimentar un discurso que haga que una persona, por ser diferente, nos genere miedo.

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, en un moment de la entrevista. / Zowy Voeten

¿Han aumentado los delitos?

Ahora se han reducido casi un 15% los hechos delictivos, pero es cierto que hubo un momento en que se incrementaron mucho en poco tiempo. El problema lo sitúo en el sistema judicial. Yo no puedo explicar a la ciudadanía por qué una persona a la que han detenido 20 veces y la última por robar en un bar está tomándose una cerveza en ese mismo bar que robó el día anterior. Eso genera frustración en la sociedad y en la policía local. Ahora hemos instalado cámaras para que la gente tenga esa percepción de seguridad y no se deje llevar por discursos fáciles.

¿Y los servicios sociales, están en riesgo de saturación?

Saturados no, porque en 10 años hemos creado una estructura extraordinaria. Ahora el problema es que cada vez todo es más caro -los alimentos, la vivienda, etc-. Nos encontramos con pobreza extrema y con gente en la calle, algo a lo que no estábamos acostumbrados.

Ahora se habla mucho de los migrantes, pero ¿el problema de fondo no es la falta de financiación de los ayuntamientos?

La infrafinanciación local ya existía antes de este crecimiento poblacional. No creo que el sistema esté tensionado solo por los recién llegados; el sistema se ha tensionado por muchas cosas, porque los recién llegados también están aportando muchos recursos. Nosotros tenemos unas 1.400 personas de origen marroquí en nuestra ciudad. Estoy convencido de que, en la misma proporción que los que no son recién llegados, 1.350 se levantan cada mañana para llevar a sus hijos al colegio, ir a trabajar y buscar una vida mejor que la que tenían.

Derribar el discurso de la extrema derecha es prácticamente imposible, pero apelo a la inteligencia de la ciudadanía

¿Hablar de inmigración da alas a la extrema derecha?

El problema es no hablar de ello o hacerlo solo como réplica. Derribar el discurso de la extrema derecha es prácticamente imposible, pero apelo a la inteligencia de la ciudadanía. Prefiero explicar mi perspectiva que rebatir la suya, porque entonces estás hablando constantemente de lo que quiere la extrema derecha. Es lo que está consiguiendo Sílvia Orriols. Debemos ser capaces de asumir que existe una situación complicada, de inseguridad y de gestión de los recién llegados, porque es normal. El hecho de no hablar de ello sí puede dar alas a lo que plantea la extrema derecha.

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, en la entrevista con El Periódico. / Zowy Voeten

¿Cómo ve el discurso de ERC en este sentido?

Creo que a las izquierdas en general a veces les da miedo salir a decir ciertas cosas. Las últimas declaraciones de Gabriel Rufián o las de Oriol Junqueras demuestran claramente que Esquerra entiende que hay cuestiones que deben afrontarse, pero desde la tranquilidad y desde la perspectiva de proteger a las personas que realmente lo están pasando mal. Ya sabemos que hay un porcentaje de la ciudadanía que es usuaria de los servicios sociales de forma ilegítima.

El engaño con el padrón ha existido siempre, no han tenido que venir los recién llegados a inventarlo

¿En qué porcentaje?

¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Un 15%? ¿Debemos dejar de cubrir las necesidades del 85% de las personas que lo necesitan porque hay un 15% que nos engaña? No. Lo que debemos hacer es que ese 15% sea el menor posible. Hay una parte de la ciudadanía que nos engaña con el padrón porque quiere llevar a su hijo a un colegio determinado, y eso ha existido siempre; no han tenido que venir los recién llegados a inventarlo.

Encadena tres mandatos con mayoría absoluta y convive con la extrema derecha desde el principio. ¿Tiene algún consejo sobre cómo combatirla?

La extrema derecha entrará a gobernar casi con toda seguridad, pero pasará sin pena ni gloria porque aquello que postula es imposible de hacer. Promete a la ciudadanía lo que quiere oír, pero cuando la ciudadanía se da cuenta de que eso no se puede hacer, cae. Yo lo que he hecho es no cambiar mi manera de hacer. Sigo siendo el alcalde que se presentó en 2015. Junts tiene tanto miedo a perder votos que está cambiando, y eso está dividiendo a su base.

Hablemos ahora del fenómeno de las danas en las Terres de l’Ebre. ¿Se están gestionando bien?

Por suerte o por desgracia ya hemos aprendido, porque llevamos años desde el [temporal] Glòria (2020). Lo que será difícil es cómo nos adaptamos a la nueva realidad a largo plazo. Las viviendas en barrancos, los pluviales, las zonas inundables… Ahora es el momento de decidir qué haremos en los próximos 25 o 30 años para adaptarnos.

Falta algún mecanismo que nos ayude a hacer frente a las danas de una forma mucho más rápida

Últimamente, se habla de los primeros refugiados climáticos, personas que tendrán que marcharse de casas en zonas inundables. ¿Quién debe asumir el coste?

Son viviendas legalmente establecidas, por lo tanto, quien debe pagar es la administración. Son medidas muy duras, pero todos debemos ser un poco corresponsables.

¿Se sienten indefensos los municipios?

Siento que falta algún mecanismo que nos ayude a hacer frente a estas situaciones de una forma mucho más rápida. No sé si debe ser un fondo extraordinario que esté ahí cada año o una fórmula para que, cuando se declare catastrófico un municipio, automáticamente se le ingresen unos recursos.

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, en su despacho. / Zowy Voeten

¿Se sienten bien tratados por parte de la Generalitat?

Independientemente de quién haya gobernado, creo que la Generalitat ha apostado por Amposta porque ha visto que hemos sido un gobierno muy serio. Hemos sido plan piloto de políticas de empleo y de servicios sociales.

Usted fue uno de los pocos candidatos de ERC que en las últimas elecciones municipales resistió la caída del partido.

Creo que todavía está en la mentalidad de la ciudadanía que ERC es quien defiende el territorio. También porque soy una persona cercana, siempre digo las cosas claras y tenemos un buen equipo.

¿Cómo ve a su partido a nivel global de Catalunya?

Creo que Oriol [Junqueras] ha traído la paz, yo le di apoyo. ERC está volviendo a la normalidad; debemos tranquilizarnos y seguir siendo este partido referente de la izquierda y del independentismo.

¿Aspirará a un cuarto mandato como alcalde?

Me siento responsable de mantener lo que hemos conseguido. Mi idea es volver a presentarme y, si la ciudadanía considera que nuestro proyecto está caduco, lo aceptaremos igual que hemos aceptado [la victoria] las últimas tres veces.