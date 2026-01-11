La sala de Sentmenat se desvincula del acto de Núcleo Nacional y asegura que es un local para celebraciones

Polémica
Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Catalunya mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto
¿Quiénes son los neonazis de Núcleo Nacional? "Llegamos a Barcelona para vencer, le pese a quien le pese"
Cargas policiales y varios Mossos heridos en una protesta contra el grupo neonazi Núcleo Nacional
La sala de Sentmenat (Vallès Occidental) donde el sábado la organización de ultraderecha Núcleo Nacional celebró un acto se ha desmarcado de la entidad y ha asegurado que no es sede “de ninguna organización o colectivo”. En un comunicado, la empresa Area 81 Events ha afirmado que no formó parte del evento ni tampoco de la protesta antifascista que este motivó y que simplemente se había alquilado el espacio “para la celebración de una conferencia privada organizada por un tercero”.
“El evento no era público y no fue organizado por nosotros ni participamos en la convocatoria, contenidos, asistentes o control de aforo”, dice el documento. Núcleo Nacional había anunciado con un vídeo grabado desde la plaza de España de Barcelona que aterrizaba en Catalunya con la apertura de una delegación y afirmaba estar “disfrutando mucho viendo enfurecer a rojos, progres e indepes”.
Es un colectivo conocido por un discurso abiertamente xenófobo, homófobo, fascista y reivindicador de dictaduras como la de Franco o la de Hitler en la Alemania nazi, y que también ha sido protagonista de actos violentos.
Anunciado horas antes
No anunció hasta pocas horas antes del inicio del acto que la localización final sería finalmente Sentmenat, a unos 30 kilómetros de Barcelona y en una zona de naves industriales. Según la empresa que gestiona el espacio, sin embargo, aquello no es ninguna sede, sino un local que se puede alquilar para eventos “orientado a celebraciones familiares, aniversarios, fiestas, reuniones de amigos, eventos sociales y momentos especiales”.
Desde Núcleo Nacional han asegurado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por delitos de odio por la manifestación antifascista que les recibió en la localidad. Quieren que la justicia identifique a los organizadores de la protesta —en la que los Mossos d’Esquadra cargaron contra los manifestantes— al considerar que era “ilegal” y pretendía “incitar a la violencia”.
