Un colectivo crítico de ERC rechaza la nueva financiación y reclama una consulta a los militantes

El Col·lectiu Primer d'Octubre, una corriente crítica de ERC, ha expresado este domingo su rechazo al pacto de financiación que han sellado esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido que lidera Oriol Junqueras. Su principal reproche es que el acuerdo "no se parece en nada" al concierto económico porque no se establece un sistema mediante el cual Catalunya puede "recaudar, gestionar y disponer de la totalidad de sus impuestos".

En un comunicado, este colectivo ha lamentado que "la clave del sistema" sigue siendo el mismo, y es que "la recaudación la hace el Estado", que es después quien sigue poniendo "las condiciones" con las que devuelve el dinero a las autonomías, en este caso a Catalunya. "Sin capacidad recaudatoria plena [para Catalunya] no hay soberanía fiscal, y sin soberanía fiscal no hay cambio estructural posible en la financiación de Catalunya", critican.

El diagnóstico del Col·lectiu, que lidera Xavier Martínez-Gil, es que con este pacto de financiación Catalunya se mantiene "dentro del régimen común" y que esto contradice abiertamente el pacto de investidura de Illa que en su día firmaron ERC y el PSC. En ese pacto, firmado en el verano de 2024, se establecía que Catalunya tendría una "financiación singular" por el que la Generalitat, de forma progresiva, gestionaría "todos los impuestos soportados en Catalunya".

"El acuerdo [de financiación] anunciado representa un paso atrás, una renuncia a los compromisos adquiridos que no resuelve el problema de fondo de la financiación de Catalunya. La única vía justa, transparente y eficiente es un sistema de concierto económico", concluye el comunicado. También lamentan que la propuesta final no se ha consensuado con "el resto de fuerzas soberanistas".

Xavier Martínez-Gil, Àngel Ruiz y Joan Segarra entregando los avales insuficientes para liderar ERC. / MARC PUIG I PÉREZ / ERC

Así, al considerar que no se respeta el pacto de investidura de 2024, esta corriente crítica reclama a la dirección de ERC que convoque una consulta interna con los militantes de la formación para que decidan si ERC sigue dando en el Parlament apoyo al actual Govern de Salvador Illa. El Col·lectiu es una corriente interna fundada en 2019, cuando ERC empezó a tejer pactos con los socialistas. Siempre se ha mantenido muy activa, aunque hasta ahora nunca ha logrado recabar grandes apoyos internos.

La defensa de Junqueras

La posición de este colectivo contrasta con la de la dirección republicana. El líder del partido, Oriol Junqueras, lleva días defendiendo las bondades del acuerdo. El sábado, ante el Consell Nacional de la formación, expuso que era un "buen acuerdo" porque mejora los recursos que recibirá Catalunya en 4.686 millones de euros y, además, le da una mayor participación en los ingresos por IRPF e IVA. Además, aseguró que se mantienen abiertas las negociaciones con el Gobierno para que se tramite en el Congreso la ley de ERC que permitiría a la Generalitat recaudar íntegramente el IRPF que se paga en Catalunya. Así, Junqueras, admitió que el pacto de financiación no era el mejor de los acuerdos posibles, porque para ERC la mejor financiación sería la de "un país independiente", pero aseguró que lo que ha pactado con Sánchez es una "oportunidad inmensa" para Catalunya.