Moreno Bonilla: "Mucho me temo que el nuevo modelo de financiación nace muerto"

"No tiene sentido dar un trato excepcional a un socio parlamentario sin convocar antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni informar al resto; mucho me temo que el nuevo modelo de financiación nace muerto". Son palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, que ha criticado en una entrevista a 'Agenda Pública' la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC.

"El resto de comunidades nos enteramos por el señor Junqueras de que habrá propuesta de modelo de financiación; esto no es serio, pero, además, es desleal por parte de Sánchez", ha manifestado Moreno en referencia al presidente del Ejecutivo.

En la misma entrevista, el dirigente del PP asegura que el nuevo modelo "parece hecho con prisas y con interés electoral" a pocos meses de unas elecciones en Andalucía. Y a su entender, la propuesta "rompe la multilateralidad".

Según el presidente de la Junta de Andalucía, la clave del nuevo modelo es "que tenga como base la población, y Andalucía, que es la comunidad más poblada, admite que haya variables correctoras para territorios con dispersión, envejecimiento o baja densidad". "Eso es ser solidarios con el resto de españoles", asegura Moreno.

Según explica, el gran déficit del modelo de 2009, vigente hasta día de hoy a pesar de llevar 12 años caducado, "dejó a varias comunidades por debajo de la media desde el inicio: Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, y ese diferencial se ha agrandado con el tiempo". Según afirma, "todas las comunidades tendrán que ceder en algo y el Gobierno tendrá que poner más recursos".

El objetivo último, según Moreno, es que "todas las comunidades deben recibir el mismo dinero por habitante ajustado, si no, se rompe la igualdad entre españoles".

Aviso a Vox

Durante la entrevista, el presidente de Andalucía ha lanzado diversos mensajes críticos con Vox, formación que podría ser decisiva para una eventual presidencia de Alberto Núñez Feijóo. "Si Vox puede condicionar después de las próximas elecciones generales, los acuerdos tendrían que limitarse a aquello en lo que hay coincidencia, pero algún día Vox tendrá que asumir responsabilidades: no basta con señalar problemas; gobernar implica dar la cara y rendir cuentas".

En este sentido, Moreno Bonilla se ha declarado partidario de reformar el sistema electoral. "No favorece mayorías estables como ocurre en otros países con segunda vuelta; eso hace que con el auge de fuerzas populistas, los partidos grandes dependan de partidos minoritarios", ha lamentado. "Para mí, el primer gran acuerdo debería ser una reforma electoral que dé estabilidad y evite que fuerzas minoritarios condicionen el rumbo de un país", ha insistido Moreno.

En sus críticas a otros partidos, el presidente de Andalucía también ha incluido al PSOE, al que ha acusado de buscar "la confrontación". "España necesita al PSOE, pero un PSOE europeo y de centroizquierda, no un PSOE instalado en las trincheras", ha manifestado.

Economía al alza

En la entrevista con el citado medio, Moreno Bonilla ha sacado pecho por la situación económica que atraviesa Andalucía, que, según ha asegurado, la ha llevado a "récords de inversión extranjera y a liderar la creación de empleo interanual en términos absolutos".

Según el presidente de Andalucía, la comunidad "ha pasado a competir en exportación con comunidades como Catalunya y Madrid". "Y que quede claro –ha destacado– que a mí me interesa que a Catalunya le vaya bien, por vínculos sociales y económicos: si Catalunya va bien, Andalucía vende más, y al revés".

El presidente de la Junta ha querido destacar el papel de Andalucía en energías renovables: "España tiene una oportunidad histórica de reindustrialización", ha explicado, pero es necesario una "red acorde". "Si no, perdemos competitividad frente a Portugal y Marruecos; o nos ponemos las pilas o tendremos un problema", ha manifestado.