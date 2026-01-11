Los desafíos de los municipios
La inmigración, de cerca: EL PERIÓDICO da voz a los alcaldes de Catalunya ante el reto de integrar a los extranjeros
El diario radiografía sobre el terreno los principales desafíos sociales de Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès y El Vendrell y conversa con sus regidores
'El corredor del fuet': un viaje a la Catalunya que necesita, pero a la vez rechaza, la inmigración
Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
Los ayuntamientos reciben en primera línea el impacto de todas las problemáticas sociales, incluso de aquellas que no pueden resolver porque dependen del Govern de la Generalitat o del Ejecutivo central. Por eso aseguran que no tienen capacidad para dar cobertura a servicios sociales, educativos y sanitarios de prestación no obligatoria y para hacer frente al incremento de los gastos fijos, como la energía o el salario del personal. Una asfixia económica que se agrava en los años de prórroga presupuestaria y ante la obligación de cerrar sus cuentas anuales sin déficit.
Así pues, los limitados recursos con los que cuentan las finanzas locales para hacer frente a estas realidades convierten su gestión en una misión imposible. Por ello, EL PERIÓDICO inicia una serie especial de entrevistas y reportajes en cinco ciudades catalanas (Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès y El Vendrell) para radiografiar sus principales desafíos sociales y dar voz a los alcaldes para que expongan sus inquietudes y reivindicaciones.
Uno de los principales retos en el que coinciden todos los regidores, sean del color político que sean, es la correcta gestión de la inmigración. Según el censo elaborado por el INE en 2025, uno de cada cuatro ciudadanos de Catalunya (25,1%) han nacido fuera de España, un porcentaje seis puntos superior a la media estatal de población de origen extranjero (19,3%). Son algo más de dos millones de personas en una comunidad de 8.124.368 habitantes.
Los segmentos donde hay más población extranjera son los económicamente activos, en particular en la franja de 25 a 45 años, en la que el porcentaje de inmigración oscila entre un 44% y un 48%, casi la mitad de los habitantes de estas edades. Por provincias, la de Barcelona concentra a 1,5 millones de los 2,04 millones de extranjeros en Catalunya, el 25% de la poblacion de la provincia. Con todo, el mayor porcentaje de inmigración se da en Girona (27,25%); en Lleida se sitúa en el 24,6%; y en Tarragona, en el 23,8%.
No es la primera vez que EL PERIÓDICO se propone explicar esta realidad de Catalunya, similar a la del resto de España y de Europa, para tratar de entenderla mejor. En 2024, este diario publicó la serie 'El corredor del fuet' en la que nos adentramos en siete municipios donde miles de trabajadores migrantes reclutados por la potente industria cárnica han transformado el paisaje social y demográfico, y en los que la ultraderecha ha encontrado caladeros de votos explotando los mensajes racistas.
El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, de noviembre pasado, reflejaba que el 60% de los catalanes piensan que "hay demasiada inmigración en Catalunya" y el 68% cree que "el Govern ha perdido el control de quién entra en nuestro país". Unas percepciones que se disparan muy por encima de la media entre los más jóvenes y entre los votantes de Vox y Aliança Catalana, los partidos de extrema derecha que, según las encuestas, más se benefician electoralmente de los agravios sociales y la falta de soluciones por parte de las administraciones.
De ahí que muchos alcaldes reclamen abordar sin apriorismos ni trincheras el debate sobre la inmigración. Porque el mismo estudio del CEO concluía que de las opiniones anteriores no se desprende necesariamente un pensamiento xenófobo. El 70% de la ciudadanía considera que "se hace demasiada demagogia contra los inmigrantes y se exagera la situación"; el 68% reconoce su "valiosa contribución al mantenimiento de la economía y los servicios", y el 58% opina que "el futuro de Catalunya sería mucho peor sin inmigración".
Suscríbete para seguir leyendo
- Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Unidas por Extremadura, sobre la financiación autonómica: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración
- Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa
- Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”
- Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela