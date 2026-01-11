David Bote (PSC), alcalde de Mataró: "La puerta de acceso al derecho a la vivienda no puede ser cometer el delito de ocupar"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

David Bote (Mataró, 1982) es el alcalde de Mataró desde hace más de 12 años, además de presidir la Federació Catalana de Municipis. En esta entrevista con EL PERIÓDICO pone el foco en cómo hace frente al problema de la vivienda en un momento en el que crece el apoyo a los discursos de la extrema derecha y con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte.

¿Es la vivienda el principal reto que tiene la ciudad de Mataró?

Es uno de los retos. Nuestro margen para construir vivienda está limitado porque lo que preveía nuestro planteamiento está muy ejecutado y no tenemos como otras ciudades la posibilidad de hacer muchos pisos en zonas nuevas. Hemos hecho medidas innovadoras y puesto muchos recursos, pero es un problema estructural a nivel de Catalunya, por lo que se necesita ayuda más allá de lo que puede hacer el Ayuntamiento de Mataró.

Hay datos que apuntan que habría en Mataró más de 2.000 pisos vacíos. ¿Qué medidas concretas se impulsan para movilizar este parque de vivienda?

Hemos hecho un registro de pisos vacíos, que no es nada fácil, porque solo se puede hacer con inspecciones y, por lo tanto, es lento. Hemos impuesto algunas sanciones en casos muy flagrantes, un recargo en el IBI.

En 2024 se denunciaron 227 ocupaciones. ¿Tienen datos segregados sobre cuántas de ellas son de personas que están en situaciones de vulnerabilidad y cuántas suponen un problema de convivencia?

No. De todas maneras, siempre hemos tenido una posición muy clara en este tema, y es que la puerta de acceso a un derecho no puede ser cometer un delito. Es como justificar que una persona que tenga hambre tiene que robar. Además, muchas veces los intermediarios son personas que se lucran con estos problemas de vulnerabilidad. Hay que tener una tolerancia cero ante el fenómeno de las ocupaciones. El sistema público garantiza que todos accedamos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, no hay que cortocircuitar las listas de personas que están esperando una vivienda en la mesa de emergencia, que son solicitantes de pisos de protección oficial y que merecen el respeto de ser tratados con equidad.

No hay que cortocircuitar las listas de personas que están esperando una vivienda en la mesa de emergencia, que son solicitantes de pisos de protección oficial y que merecen el respeto de ser tratados con equidad

¿Tiene su ayuntamiento algún tipo de estrategia comunicativa para combatir la desinformación y los bulos que fomentan la xenofobia y los discursos de odio contra determinados colectivos?

Tenemos una política de facilitar información clara y directa de los sucesos, con total transparencia y sin descafeinar lo sucedido para explicar las cosas como son. En cuanto a los discursos de odio, nos hemos personado en algún caso de LGTBIfobia, aunque normalmente estas actuaciones particulares acaban en nada.

El alcalde de Mataró, David Bote, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / ZOWY VOETEN

Hay alcaldes que se niegan a empadronar con el argumento de que hay que aplicar una contención ante las personas que no tienen una situación regularizada. ¿Entiende este planteamiento?

Si la gente quiere hablar de inmigración, que hable de inmigración. Pero que no utilicen el padrón, que es una herramienta de control que tiene la administración para saber cuántas personas viven en su municipio y dónde. Es una herramienta necesaria por motivos de seguridad y para poder dimensionar correctamente las necesidades del municipio. A partir de aquí, lo que hemos pedido es cambiar la ley y que se pueda desocupar de forma inmediata cuando se produce una ocupación.

Ha manifestado preocupación por que los servicios municipales puedan dar respuesta al llamado reto demográfico. ¿Tiene Mataró los servicios básicos tensionados por este crecimiento poblacional?

La cuestión de fondo es que la financiación municipal se ha mantenido inalterada desde los inicios de la democracia, a pesar de que hemos ido añadiendo servicios a nuestra cartera, sea vía competencia municipal o por delegaciones sectoriales por el desarrollo de determinadas leyes. Eso nos genera una situación de tensión económica muy grande. El problema es no tener los recursos suficientes para poder prestar los servicios públicos a los que estamos obligados.

El problema es no tener los recursos suficientes para poder prestar los servicios públicos a los que estamos obligados

También ha alzado la mano para señalar que están detectando un cambio en el fenómeno clásico de segregación urbana. ¿En qué consiste?

Está cambiando que la gente se ordene por renta dentro de un mismo municipio, esta era la realidad de los 80 y de los 90. Ahora hay municipios que están concentrando a las rentas más altas. Esto genera un problema grave, porque el municipio de referencia de capital continúa siendo el que presta los servicios, pero lo hace con menos recursos porque su valor catastral es más bajo y, por lo tanto, recauda menos en IBI por habitante y el margen que tiene para financiar sus políticas públicas y locales es más bajo. Esto nos obliga a repensarnos sobre qué hacer a nivel local y de otras administraciones.

La pasada primavera se vivieron disturbios en el barrio de Cerdanyola con enfrentamientos con la policía que derivaron en una decena de detenidos. ¿Qué peso tienen los problemas sociales y de desigualdad en el barrio en este suceso?

Creo que muy poco. Lo dije entonces y los sostengo ahora: cualquier acción contra la policía necesita una respuesta y ejercicio de autoridad. No hay sociedad que no avance sin atender a sus desigualdades, pero que, a la vez, no ejerza el principio de autoridad. Quien la hace, la paga. Nada justifica que una persona atente contra la autoridad.

Cualquier acción contra la policía necesita una respuesta y ejercicio de autoridad

¿Teme que se vuelvan a repetir?

Hay cuestiones de fondo que no se resuelven de un día para otro. Estamos haciendo una actuación constante y desde entonces hemos tenido un año tranquilo, pero no sé cómo será el futuro.

Después de este conflicto, hubo una manifestación que acabó con gritos fascistas y simbología de extrema derecha. Días más tarde, la policía detuvo a uno de los integrantes del grupo 'Deport Them Now', que promovió altercados en Torre Pacheco. ¿Le preocupa que la extrema derecha esté arraigando en barrios como este?

Me preocupa la situación de fondo, ese malestar de la clase media a nivel mundial que está intentando captar el movimiento ultraconservador y las grandes fortunas. A la extrema derecha hay que combatirla, pero también entender el malestar de la ciudadanía, escucharla, empatizar y hacer políticas útiles para resolverlo.

David Bote, alcalde de Mataró / ZOWY VOETEN

¿Volverá a presentarse en las elecciones de 2027?

Es mi voluntad.

¿Qué hay que hacer con la extrema derecha? ¿Es partidario de los cordones sanitarios?

Hay que continuar con la política que ha hecho el municipalismo en los últimos 50 años de historia de éxito de nuestro país. Cuando las cosas funcionan, no hay espacio para que otros utilicen el malestar para sus finalidades políticas ocultas. A la vez, hay que combatir las mentidas, las falsedades y las soluciones mágicas. Hay que eliminar el margen de los problemas, y responder con claridad a las soluciones populistas que han fracasado donde se han implementado.

Cuando las cosas funcionan, no hay espacio para que otros utilicen el malestar para sus finalidades políticas ocultas

¿Y hay que pactar o no?

Históricamente, he pactado con gente que respeta las normas del juego. Yo creo que son fuerzas antisistema. Lo que tiene que haber es un compromiso de todas las fuerzas que creemos en la democracia y en los servicios públicos para dar respuesta a las necesidades de la gente.

Pedro Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura española hasta 2027, cuando se celebrarán las municipales. ¿A los alcaldes socialistas les conviene que las generales sean antes o después?

No lo sé. Como alcalde de Mataró, lo que me preocupa es la cantidad de proyectos que tenemos en marcha y no los juegos de táctica y estrategia.

¿Qué significa Lamine Yamal, un joven criado en el barrio de Rocafonda que triunfa en el fútbol a escala mundial, para la ciudad de Mataró?

El 50% del crecimiento del PIB de los últimos años se ha producido por personas que han venido de fuera del Estado. Creo que Lamine Yamal es testigo de esta aportación que muchas veces queda silenciada.