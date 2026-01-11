Ángel Víctor Torres: "Si no ha habido más traspasos de competencias es porque no se han pedido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirma que en la cesión de competencias no se avanza más en unas regiones que en otras y que si no se han realizado más transferencias a Canarias es porque no se han pedido de forma oficial. El expresidente canario también defiende el nuevo sistema de financiación autónomica presentado por el Gobierno central y sostiene que se le ha difamado durante un año por sus contactos con la trama de Koldo García, a pesar de que insiste en que él solo defendió el interés general.

El Gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña han pactado un acuerdo de financiación que incluye el principio de ordinalidad, ¿cómo se explica que un socialista esté a favor de este principio?

Tengo que negar la cuestión. No se acuerda un principio de ordinalidad. Lo que ha presentado la vicepresidenta primera es una propuesta de sistema de financiación, que además tengo que decir que es reglado y debe ir al consejo de política fiscal y financiera y posteriormente al Congreso de los Diputados. Lo que ha hecho la ministra es explicar que todos los territorios, con esta nueva propuesta de sistema de financiación autonómica, tienen mejoras frente al sistema actual. Y por tanto, hay dos aspectos que me gustaría dejar bien claros. El primero que en el caso de Canarias, el Régimen Económico Fiscal o el bloque canario están al margen del sistema de financiación autonómica. Porque ha habido quien ha avivado la confusión, diciendo que está en riesgo. Y la segunda es que Canarias recibiría 611 millones de euros más al año. Por tanto, es una propuesta que mejora la financiación para Canarias y eso es indudable.

¿Se columpió entonces Junqueras cuando dijo que este principio sí estaba incluido?

Él estaba hablando de una financiación concreta a Cataluña. El principio de ordinalidad tendría que afectar a todos los territorios. Hay comunidades que aportan mucho menos y reciben mucho más. Y también puedo afirmar que con esta propuesta el principio de solidaridad interterritorial no solamente se mantiene, sino que se mejora.

Pero aunque fuera así, no se ha negociado con todas las comunidades...

Estamos cumpliendo lo que dijimos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. La vicepresidenta primera lo que anunció en esa sesión, hace ya unos meses, fue que al comienzo del año 2026 llevaría al Consejo una propuesta y es lo que va a hacer el miércoles para que sea debatida y sometida a votación, como ocurrió en la última, siendo Zapatero presidente. Se llevó al Consejo y luego a las Cortes Generales.

¿Cuántas solicitudes del Gobierno de Canarias ha recibido para la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado?

Del Gobierno canario, ninguna. Pero justamente cuando estábamos negociando oficialmente con el Gobierno vasco una bilateral, nos llegó una propuesta de petición de Comisión Bilateral por parte del Secretario de Organización de Coalición Canaria. Yo respondí a esa carta, con otra carta, diciendo que estaba encantado de sentarme como ministro de Política Territorial, como marcan los procedimientosnadministrativos. Lo que no procedía es que la petición fuera de un partido político, tiene que ser del Gobierno de Canarias.

¿Veremos entonces a Canarias con voz y voto en la gestión aeroportuaria? ¿Por qué cuesta tanto esta cuestión si está presente en el Consejo de Puerto del Estado?

Bueno, es que es una petición realmente de muchos otros gobiernos autonómicos. Que es legítimo hacer la petición y, por tanto, desde el Gobierno de España nosotros lo que hacemos es recibir esas propuestas y hay ocasiones donde estas pueden tener su trámite y otras tienes mayores dificultades. No es que cueste tanto, es una demanda de todos los territorios.

Sí, pero vemos como, por ejemplo, en Cataluña sí que se está avanzando con la creación de este organismo para gestionar los aeropuertos catalanes.

Fue el Gobierno vasco quien planteó una propuesta de cogestión de los aeropuertos y el texto que finalmente se acordó fue el que era posible acordar. Seguramente, tenían más ambición en un texto mucho más extenso, con muchas más potestades que las que finalmente desde el Gobierno de España pudimos cerrar, pero finalmente hubo un acuerdo. Puede ser un buen modelo para Canarias, pero no se está avanzando más en unos lugares que en otros.

Pero en el caso del tema de la gestión aeroportuaria, entenderá que es una cuestión más relevante para Canarias que para otros territorios por nuestra condición archipielágica…

En Canarias hay ocho aeropuertos, cinco que son internacionales. Son aeropuertos con mucho tránsito de turistas, igual que ocurre en las Islas Baleares. Yo, repito, reconozco y entiendo las peticiones, porque he estado a los dos lados de la mesa. De modo que ellos tienen que entender que hay un Gobierno de España que tiene que ver también con un equilibrio y también con una respuesta acorde a lo que se pide y a la Constitución, y a los estatutos.

¿Por qué no se ha desplegado más la delegación de competencias que se reflejan en el Estatuto de Canarias?

Yo lo único que puedo decir es que a mí no me han pedido comisiones mixtas y no me piden oficialmente que nos sentemos a negociar. Hubo una con respecto a Costas en el que no hubo acuerdo entre el Gobierno de Canarias actual y el Gobierno de España. Al final tuvo que decidir el Tribunal Constitucional. Pero si no ha habido más traspasos, ni ha habido más delegaciones de competencia, es porque tampoco se han solicitado. Por muchas diferencias políticas que haya, siempre he trabajado con lealtad y por el bien de Canarias.

A estas alturas, ¿se siente respaldado por su partido después de que hayan salido a la luz esos mensajes con Koldo García en los que él utiliza un lenguaje soez?

Es que no es eso lo que esperaban muchos enemigos de Torres que saliera en el informe de la Guardia Civil. No esperaban mensajes donde yo pudiera tener alguna frase que ya he explicado, sino que lo que esperaban era que hubiese mujeres explotadas sexualmente, que hubiese mordidas, que hubiese comisiones por parte mía. Es que todo eso ha sido, no solamente publicado, sino en algunos casos ha sido extrapolado a límites sobredimensionados durante un año. Yo he tenido que aguantar en silencio deseando que saliera el informe para que todo eso fuera desmontado. Todo eso ha sido desmontado. Todo. Y no he visto las disculpas de quienes, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados decían aquello de usted ir al Senado más veces que a los pisos de Atocha. No había pisos de Atocha a los que yo hubiese ido. Y eso, es traspasar una línea personal inaceptable.

¿Siente al menos que actuó de forma imprudente?

Lo que queda evidenciado con respecto a ese informe es que nunca defendí mi interés particular ni en beneficio mío, siempre en interés general. Cuando la empresa había manifestado que había entregado el material y no se le había abonado, tenía derecho a ello. Un gestor público tiene que cumplir con sus derechos pero también con sus obligaciones, y por tanto se acredita, como digo, que la actuación fue la actuación que tenía que hacer también un presidente que estaba encima de los problemas. He sufrido un año de difamación injusta, porque siempre he actuado con el precepto de defender el interés general.

Pero, ¿no ha llegado a pensar que debería haber tenido más cuidado o que se actuó con demasiada laxitud?

No, a mi me han acusado, por ejemplo, de los cuatro millones que se perdieron, de ahí hubo responsabilidades políticas y por tanto se actuó. Por supuesto que si se le da el tiempo para atrás a todos en nuestra vida habría cosas que corregiríamos, pero dicho eso, yo no puedo corregir el que yo no defendí más que el interés general y ha quedado demostrado que nos entregamos en cuerpo y alma.