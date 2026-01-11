Albert Castells (Junts), alcalde de Vic: "Hay que revisar el derecho al padrón, estamos construyendo un país en quiebra"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

El alcalde de Vic, Albert Castells (Vic, 1974), ha citado a EL PERIÓDICO en la Biblioteca Pilarín Bayes de la ciudad. Se trata de un equipamiento creado hace tres años que está ubicado a las puertas del barrio del Remei, uno de los que concentra la población con renta más baja y con mayor porcentaje de personas de origen extranjero. Lo separan 700 metros de la plaza mayor y del ayuntamiento, y es un área que se conoce como la frontera que separa 'los dos Vic'. La capital de Osona tiene 50.000 habitantes, de los cuales un 30% ha nacido fuera del Estado y un 44% es de origen extranjero.

Usted ha pedido una reunión con el president Salvador Illa para abordar el aumento de población en Vic. ¿Qué puede hacer la Generalitat al respecto?

Los ayuntamientos tenemos las competencias muy limitadas, pero nos caen todas las responsabilidades. Pedimos una mayor autonomía de decisión y una mayor financiación. Vic es una ciudad de 30.000 habitantes a la que han llegado 20.000, la inmensa mayoría con una precariedad muy alta. El reto es a todos los niveles. Gestionamos muchísimas cosas que no nos corresponden.

¿Como cuáles?

Como la seguridad, que es lo que más preocupa a la ciudadanía. La Guardia Urbana tiene que hacer de policía integral muchos días porque los Mossos d'Esquadra deben atender a toda la comarca. Y como esto, todo.

El alcalde de Vic, Albert Castells, durante la entrevista con El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Los delitos han subido un 3,2% en Vic, y hay un aumento del 55% de los robos con fuerza. ¿Qué respuesta da el ayuntamiento?

Hemos incrementado mucho los recursos policiales, pero exigimos al Govern la dotación policial que nos corresponde por población. Tenemos un tercio de la policía respecto a otras zonas. No llegamos a un 'mosso' por cada 1.000 habitantes. Después de la petición de muchos alcaldes, especialmente de Junts, los Mossos d'Esquadra han desplegado el plan Kampai contra la multirreincidencia en Vic. Es una medida, pero faltan otras como la ley contra la multirreincidencia que se ha desencallado hace poco. La Justicia, en este país, tiene poco de justa.

Entitades sociales de Vic denuncian que detrás de las identificaciones policial hay un sesgo racial.

No lo comparto en absoluto. Seguro que siempre se puede mejorar, pero el trabajo policial no entiende de colores de piel ni de origen. Trabajamos para poner orden en las calles y para hacer justicia, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Quien la hace, la paga.

Ha pedido cambios en el padrón, ¿cuál es su propuesta?

Los alcaldes tienen que tener autonomía de decisión. ¿Estamos de acuerdo en que todos los turistas que entran por los aeropuertos puedan pedirlo a las pocas horas de entrar? No tienen ninguna posibilidad de trabajar legalmente, porque no tienen permisos, pero pueden acceder a los derechos. Esto no es normal. Reclamamos una revisión profunda del derecho al padrón. Se dificultó el permiso de trabajo para frenar el 'efecto llamada', pero ha tenido el efecto contrario, ha fracasado. Los condenamos a la marginalidad. Estamos construyendo un país en quiebra.

Pero si no se les empadrona, no pueden acceder a la sanidad y a la educación.

¿Dónde está el límite entre el derecho al empadronamiento del que acaba de llegar y el derecho a poder atender a las personas que ya están aquí? Empadronamos a 3.000 personas al año. No se nos puede dar lecciones. Es insostenible, están llegando personas por nuestros aeropuertos, por el 'efecto llamada', a menudo atrapadas por mafias. Es absurdo discutir si debemos empadronar a una persona que ha sido atraída por una mafia, que ha sido engañada, que ha pagado unas tasas fraudulentas y que malvive en un trastero o en un entresuelo.

Pero estamos hablando de personas muy vulnerables...

Totalmente. Y el Estado tiene la obligación de velar para que esto no suceda. Las mafias que operan a través de nuestros aeropuertos deben ser desmanteladas de inmediato. Municipios tensionados, como Vic, no pueden acoger a más gente. No podremos sostener artificialmente toda la población del mundo en la ciudad.

Su partido propone no empadronar a quienes ocupan una vivienda.

Empadronar delincuentes en una vivienda ocupada es absurdo. Es una contradicción empadronar ocupas y personas con delitos acumulados.

¿Todos son delincuentes? ¿No hay personas vulnerables?

Por el solo hecho de que sean ocupas, ya están cometiendo un delito. La propuesta es: los empadronamos, si hace falta empadronarlos, en la comisaría de policía o en los juzgados. Hay personas que acumulan muchísimos delitos ante la justicia. Desde la administración local somos perfectamente capaces de distinguir a quién debemos poner ante la justicia y a quién debemos acoger en nuestros sistemas de bienestar.

Ante una situación como la generada en Badalona con el desalojo del instituto B9, ¿usted cómo habría actuado?

Lo he seguido, pero no tengo los detalles. Es una demostración de que el país ha llegado tarde. Todas las ciudades medianas del país caminamos hacia situaciones como la de Badalona. Debemos actuar, poner freno a la llegada masiva sin ningún tipo de control.

¿A qué atribuye el crecimiento del odio al recién llegado?

La ciudad de Vic tiene casi la mitad de la población de origen extranjero, un 44%. No se nos puede tachar de no ser tolerantes. Pero son los mismos 'vicenses' de origen extranjero quienes están pidiendo a gritos poner orden. Las tensiones sociales y los problemas en los barrios han llegado al límite. Debemos preservar la paz social y hacer frente a los problemas que tenemos, como la delincuencia y el incivismo.

El alcalde de Vic, Albert Castells, durante la entrevista con El Periódico / Zowy Voeten / EPC

¿Cómo ha integrado Vic a este 44% de población de origen migrante?

En educación, se apostó por un distrito único. Todas las escuelas, públicas y concertadas, acogen alumnos de familias recién llegadas. Esto ha permitido tener toda la diversidad de la sociedad representada en las aulas. Somos una ciudad con 113 orígenes y el catalán es la lengua de unión. Ha sido un modelo de éxito, pero ahora se está truncando por este desbordamiento, y vemos que peligra.

Su proyecto para el pla de barris ha sido aceptado por el Govern. ¿En que se notará?

Es un proyecto de 25 millones, 15 los financia la Generalitat y los otros 10 son fondos del ayuntamiento. En los ocho barrios donde la renta media es más baja -y está cayendo- haremos una inversión potente para reimpulsarlos. Pretendemos equilibrar socialmente la ciudad. Está aumentando la fractura entre los barrios más ricos y los que están quedando atrás.

Su ayuntamiento ha sido condenado por exigir demasiado nivel de catalán a un funcionario. ¿Cómo está esta cuestión?

Es el nivel mínimo que debemos pedir a un trabajador municipal. Todos tienen que poder desarrollar su jornada con plena normalidad en catalán. Esta persona trabaja en el cementerio y más allá de los muertos, estamos los vivos. Y los vivos, hablamos. Hemos recurrido la sentencia e iremos hasta el final. Esto responde a una clara voluntad de destrucción y de genocidio contra la lengua catalana.

¿Es partidario de llegar a pactos con Aliança Catalana o está a favor de aplicarle un cordón sanitario?

El único cordón o línea roja que hay son los derechos humanos y el respeto a las personas. Hablaremos con quien traiga propuestas sensatas para Vic.

¿Considera que Aliança Catalana respeta los derechos fundamentales?

Escucho discursos que no me gustan y no he escuchado ninguna propuesta.

Su propuesta pasa por las deportaciones.

Si quieren deportar a 18.000 'vicenses', me niego. Nos quedaríamos sin la restauración, sin nuestra industria, sin las cuidadoras, sin el sector de la construcción. No quiero que desaparezcan 3.000 niños. Son tan 'vicenses' como mis hijos. Si estas son las propuestas, no me interesan y, además, son irrealizables.