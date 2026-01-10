Debates para todos los gustos

Muchos frentes abiertos permiten que ninguno marque la agenda política

Así ha empezado el Gobierno este nuevo trimestre del curso político. Financiación autonómica, negociación de presupuestos, acuerdo con la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, envío de tropas a Ucrania y a Palestina. Sumado a la “compleja” situación del contexto mundial por los deseos de Trump de anexionarse Groenlandia -que está poniendo en un brete a la Unión Europea y a la OTAN- tras la captura de Nicolás Maduro y gobernar Venezuela a su antojo.

Muchas cosas al mismo tiempo permiten diluir los debates. Aunque sean temas de calado. Y no solo al Gobierno, también a la oposición. Feijóo declarando ante la jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia y María Guardiola allanando el camino a un gobierno de coalición con Voz en Extremadura.

Cuestión de Estado

La financiación autonómica es una materia que tensa mucho la vida política y estamos en pleno ciclo electoral. Tras la debacle socialista en Extremadura, Aragón ya está en precalentamiento para las elecciones del 9 de febrero. Ahí se la juega la exministra Pilar Alegría, y también Pedro Sánchez, porque era la portavoz de su Gobierno.

Y María Jesus Montero, ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, tendrá que hacer mucha pedagogía para levantar la acusación del PP de que el sistema de financiación autonómico pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa no prima los intereses de Cataluña sobre Andalucía al respetar la singularidad. Ni sobre otras comunidades, cuyos gobiernos ya se han mostrado contrarios.