Financiación, pisos y trenes: Illa pone la directa hacia los presupuestos

El mundo ha entrado en 2026 en estado de ebullición. La intervención de Donald Trump en Venezuela para descabezar al régimen chavista y sus amenazas sobre Groenlandia, Colombia, México y todo aquel que le plazca han sacudido los cimientos políticos del planeta. En España, donde la cuestión venezolana provoca sarpullidos desde hace más de dos décadas, el Gobierno de Pedro Sánchez ve en la escalada del presidente de EEUU una oportunidad de mantenerse a flote y salir de su estado de agonía, mientras PP y Vox extreman la contradicción de aplaudir (o al menos no rechazar abiertamente) el ataque a la soberanía de un país, pese a lo sagrado que este principio es para el liberalismo conservador.

Mientras tanto, en el oasis de la Catalunya 'post-procés', las placas tectónicas resisten los movimientos sísmicos de estos primeros días del año, que, de hecho, le han servido al president Salvador Illa para dejar encarrilados sus presupuestos. El Govern del PSC tiene marcadas en rojo en el calendario de 2026 tres grandes prioridades: dinero, pisos y trenes. Es decir, la nueva financiación singular para Catalunya, el impulso de su plan de vivienda que incluye limitar la compra especulativa, y el despliegue efectivo de la gestión catalana de Rodalies. Y en la primera quincena del año, Illa ha amarrado avances clave en estos tres objetivos que dejan los presupuestos al alcance de la mano.

El president, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el viernes en la Generalitat. / Quique García / EFE

La casilla más importante de cuantas quedaban pendientes ya está casi superada. ERC, socio común de Illa y Sánchez, se ha anotado el triunfo de anunciar el maná de la financiación singular. Catalunya, junto con la Andalucía de la candidata a la Junta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la comunidad más beneficiada con el nuevo modelo, que aportará a la Generalitat 4.700 millones más y la mayor parte de la gestión del IRPF y el IVA. 1.700 euros más por cada catalán, según los cálculos del Govern. No obstante, la entente con Oriol Junqueras aún no es completa: su exigencia de que la hacienda catalana recaude el 100% del impuesto de la renta antes de negociar los presupuestos sigue encallada, pero las posiciones están cada vez más cerca y, como ha avanzado EL PERIÓDICO, el Govern trabaja con la idea de presentar las cuentas la última semana de enero o la primera de febrero.

Como se esperaba, el PP y el "fuego amigo" socialista han salido en tromba contra la nueva financiación, aunque Gobierno y Generalitat suman mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para sacarla adelante el próximo miércoles. El último escollo es Junts. El modelo pactado requiere varias reformas legislativas que debe aprobar el Congreso y, como tantas otras veces, Sánchez (y esta vez Illa) está en manos de Carles Puigdemont. El líder de Junts fijará el lunes sus directrices, pero el partido ya ha anunciado una enmienda a la totalidad supeditada a que se acepte el concierto económico. La presión de Illa y Junqueras es máxima sobre Junts, donde alguna voz municipal ya ha advertido de que vetar la llegada de más dinero, con la excusa del 'café para todos', puede ser contraproducente.

María Jesús Montero, en en ministerio de Hacienda, durante la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica / José Luis Roca

Illa incluyó en la escenificación del acuerdo sobre financiación a su otro socio, los Comuns, para exhibir estabilidad. La coalición de Jéssica Albiach aplaude con fuerza un pacto que da oxígeno al Gobierno del que forma parte Sumar, pero tampoco compromete todavía su sí a las cuentas de Illa. Sus condiciones están puestas en la vivienda: quiere garantías de que la Generalitat sancionará a los propietarios que se salten los topes al alquiler y limitará, como ha prometido hacer, la compra especulativa de vivienda. En ambos casos, el Govern busca blindarse legalmente para evitar reveses judiciales.

Mientras tanto, el propósito de construir 50.000 pisos protegidos más hasta 2030 avanza y el Ejecutivo acaba de impulsar los primeros 1.940 a través del concurso de suelo público para edificarlos. El 40% de estas viviendas (771) se levantarán en el área metropolitana de Barcelona y ya se preparan nuevas convocatorias de solares para las próximas semanas.

Los diputados de los Comuns David Cid y Jéssica Albiach el viernes en el Palau de la Generalitat. / Jordi Otix

Tras sellar la financiación y avanzar en la vivienda, Illa recibirá este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, para formalizar la creación de la empresa mixta que gestionará Rodalies de Catalunya desde Catalunya. EL PERIÓDICO ha avanzado esta semana tanto el acto del lunes como los primeros nombres del equipo de nueve personas que dirigirán la empresa, cinco representantes designados por la Generalitat y cuatro por parte de Renfe. Será un acto simbólico, porque el trámite efectivo está pendiente de la firma oficial en la notaría, pero cargado de relevancia porque permitirá comprobar si supone el punto de inflexión que tantos presidents han asegurado que llegaría cuando Catalunya tomase las riendas de un servicio abonado al caos permanente.