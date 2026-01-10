El PP pone el grito en el cielo ante la propuesta de Montero y promete impulsar en un año la financiación autonómica

La interparlamentaria que el Partido Popular (PP) celebra este fin de semana en A Coruña, y que clausurarán este domingo Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sirvió para fijar de nuevo la posición indubitadamente crítica del primer partido de la oposición con el sistema de financiación autonómica presentado esta semana por el Gobierno, tras adelantarlo primero el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de su entrevista en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes de la dirección popular ponen el grito en el cielo y casi no salen de su asombro tras la propuesta detallada este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien plantea aumentar significativamente, por encima del 50%, el porcentaje de impuestos que recaudan las comunidades autónomas, tanto el IRPF como el IVA, para mejorar su capacidad financiera. Lo hacen además en términos muy crudos. "Esto es de sexto de EGB"; "la propuesta no sabe ni de dónde vienen los recursos, ni adónde van", exclaman escandalizados.

Al mismo tiempo, lamentan que ninguno de los consejeros autonómicos de Hacienda de las comunidades donde gobiernan (la mayoría del régimen común, en el que no están ni el País Vasco ni Navarra) haya recibido papel alguno por parte del Gobierno central, a pocos días de que este miércoles se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un encuentro que los consejeros conservadores no boicotearán en ningún caso.

"Lo revertiremos"

En público, y en el discurso inaugural de la interparlamentaria, el secretario general del PP, Miguel Tellado, prometió que si Feijóo llega al poder tendrá lista en su primer año una propuesta completa de financiación autonómica, que revertirá el actual estancamiento, dado que el sistema vigente -que data del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien salió de Moncloa en 2011- está caducado desde hace más de una década. Un plan, expresó la mano derecha de Feijóo, que será "justo" y solidario" y "bueno" para el conjunto del país. "En cuanto lleguemos al Gobierno lo revertiremos, mejoraremos la financiación autonómica, pero en todas las comunidades, absolutamente en todas", señaló Tellado, recibiendo una gran ovación de los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos y provinciales del PP en toda España.

Desde que el miércoles Junqueras anunciase el acuerdo para el nuevo modelo, los populares han insistido en que la propuesta del Gobierno no trata a todos por igual. En palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, Sánchez pretendería crear un país con "independentistas de primera y ciudadanos de segunda". Reformulado por Tellado: "Palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder, quitándole dinero a los españoles honrados para dárselo a una administración desleal, como ha sido la de los independentistas, y todo para seguir unas semanas más en el poder". ERC salió de la Generalitat en 2024, cuando el socialista Salvador Illa llegó a la presidencia de la Generalitat después de ganar el PSC las elecciones autonómicas de aquel año.

En el discurso inaugural en la interparlamentaria del partido, el número dos de los populares volvió a denunciar "regalos al separatismo para comprar y seguir comprando su apoyo". A su juicio, lo vivido esta semana es que "un presidente asediado por la corrupción y un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación, diseñando el sistema de financiación de nuestro país. ¿Qué podría salir mal?", ironizó el secretario general del PP.