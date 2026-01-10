Financiación autonómica
Illa advierte al PP de que es "antiespañol" rechazar la nueva financiación
El president defiende el acuerdo ante los dirigentes del PSC: "Es el mejor pacto de financiación de la historia de Catalunya"
Illa calcula presentar los presupuestos a final de mes tras desencallar el IRPF en el Congreso
Junqueras pide a Junts que apoye la nueva financiación: "Si la tumba, estará dejando 4.700 millones en la caja de Hacienda"
El Gobierno propone dar 21.000 millones más a las comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica
Con el pacto para la nueva financiación sellado, ahora los defensores del nuevo modelo empiezan un largo camino para encontrar los apoyos suficientes para que el Congreso le dé su visto bueno. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado este recorrido pidiendo al PP que abandone su rechazo actual, ya que el nuevo modelo supone una inyección de recursos a las autonomías que no puede perderse. Illa ha llegado a advertir a los populares de que es "antiespañol" oponerse a ello. "No hay nada más antiespañol que negar recursos a tus ciudadanos para mejorar la financiación de la sanidad de tu comunidad", ha dicho este sábado en un discurso ante el Consell Nacional del PSC.
El presidente catalán ha dividido su discurso en dos partes. En la primera, en castellano, ha intentado mandar un mensaje al conjunto de España sobre las bondades del nuevo modelo. En la segunda, en catalán, ha intentado mandar un mensaje solo a Catalunya con el mismo objetivo. En la parte castellana, ha defendido que es el "mejor régimen de financiación" desde la restauración de la democracia en España y ha basado su argumento en que supondrá una inyección de recursos a todas las comunidades "en la que nadie pierde".
También ha aprovechado el pacto de financiación para reivindicar el trabajo hecho por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha atribuido al actual ejecutivo central un "liderazgo político" que no tuvo el anterior el Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, que vio cómo el modelo de financiación caducaba sin proponer uno nuevo. Con la nueva financiación los socialistas buscan recuperar la iniciativa política tras un final de 2025 marcado por los problemas derivados de los casos de corrupción y de acoso.
ERC es un socio incómodo pero exigente
En la parte catalana del discurso del president también ha defendido el nuevo modelo: "Es el mejor pacto de financiación de la historia de Catalunya". En este caso, ha puesto el acento en otras cuestiones. Por ejemplo, ha hecho un reconocimiento al papel que ha desarrollado ERC en la negociación, que ha definido como "un socio incómodo pero exigente", y ha dicho que el líder de este partido, Oriol Junqueras, ha tenido un "papel clave" en las conversaciones. Elogios entre fuerzas políticas poco frecuentes.
Números, Estatut y Constitución
Illa también ha empezado a preparar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana que viene, donde el Gobierno presentará el modelo a las Comunidades Autónomas. Según el president, la Generalitat acudirá a defender la propuesta llevando consigo "números, el Estatut y la Constitución". Es una forma de defender que la propuesta es, a su juicio, buena desde el punto de vista financiero y viable desde el punto de vista legal.
Finalmente, ha aprovechado su discurso ante el Consell Nacional para pedir a los dirigentes y a los cargos intermedios de su partido que salgan a defender la propuesta con valentía, con optimismo y sin miedo al fracaso. En este momento, el primer secretario del PSC ha tenido incluso un momento para la ironía, cuando ha dicho que los "pesimistas y los faltos de espíritu se queden en casa viendo series de Netflix y de Movistar". El resto, a defender el pacto. Según el president, aunque no tenga los apoyos garantizados, hay partido.
Acción conjunta
Illa no ha sido la única voz socialista autorizada que ha salido a defender el pacto. En una acción coordinada, también lo han hecho el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economia, Alícia Romero. El primero, en una entrevista este sábado en Catalunya Ràdio, ha confiado en que Junts dejará a un lado su "retórica grandilocuente" y acabará apoyando el pacto. "No dejará pasar la oportunidad de que Catalunya ingrese 4.700 millones de euros más, el 12% del presupuesto", ha dicho. Romero, el viernes por la noche en TV3, defendió la "igualdad" del modelo ante las críticas del PP y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También aseguró que trabajará para que el principio de ordinalidad "se concrete lo máximo posible" cuando se redacte la ley de la nueva financiación.
