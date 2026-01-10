Miguel Lorenzo, presidente del PP de A Coruña: "El PP da estabilidad, lo que falta al Gobierno de Sánchez"

El PP convertirá este fin de semana el Palexco de A Coruña en algo más que un recinto de congresos: será su cuartel general, el lugar donde Alberto Núñez Feijóo pretende calibrar fuerzas, ordenar filas y marcar el pulso político de los próximos meses. Diputados, senadores y eurodiputados se dan cita en la XXVIII Interparlamentaria que los populares han envuelto en el lema Por lo importante, una declaración de intenciones que busca fijar prioridades en un ciclo legislativo que llega cargado de fricciones territoriales y un calendario electoral que ya asoma por la esquina.

El pistoletazo de salida lo dio esta mañana Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña, que dio la bienvenida a la jornada para reflexionar sobre el futuro del país. En su intervención, Lorenzo cargó contra la falta de estabilidad del Gobierno de Sánchez. “A los gallegos nos gusta la estabilidad, Galicia es un ejemplo del buen Gobierno del PP”, aseguró Lorenzo, tras recordar los mandados de Manuel Fraga, Alberto Nuñéz Feijóo y Alfonso Rueda al frente de la Xunta “sacando adelante sus presupuestos y nos dieron estabilidad, lo que falta en el Gobierno de Sánchez”.

“A Coruña está en el centro de la política nacional y en centro de las políticas del PP para desarrollar en España”, ensalzó en el arranque de la convención, que definió como “encuentro clave para coordinar esfuerzos” y para “debatir sobre lo que le importa a los españoles, de las soluciones del PP a esos problemas”. Defendió el “buen gobierno y la estabilidad”, lo que a su juicio, adolece el Ejecutivo de Sánchez. “Los gallegos, añadió, somos de palabra dada y de apretón de mano, estos valores de los gallegos y del PP son los que faltan en el Gobierno de este país”, censuró.

Ante los diputados, senadores y eurodiputados del PP ensalzó su “gran trabajo en equipo”, una actividad que crea “afectos que permanecen a lo largo de los tiempos”. Aludió a su labor fiscalizadora al Gobierno y también propositiva y cargó contra el Gobierno de Sánchez, “preocupado con sus 'liortas' y no de los problemas de los españoles”

Presentó la Irterparlamentaria que hoy arranca como “una oportunidad para reforzar ese compromiso con todos los españoles, para trabajar para construir una alternativa moderada y eficaz”. “Gobernamos en España y volveremos a gobernar en España. Hemos gobernado en A Coruña y volveremos a gobernar en A Coruña”, vaticinó el portavoz del PP en A Coruña.

“A partir del próximo año a partir de junio, os va a recibir como os merecéis el alcalde del PP de A Coruña”, concluyó si intervención en la que dio por hecho que “un vecino de A Coruña que es Alberto Núñez Feijóo”. “Por el bien de España. España lo necesita. A trabajar”, zanjó.

La elección de Galicia no es casual ni logística. Es territorio emocional para el PP y, sobre todo, para Feijóo. Alfonso Rueda gobierna con una mayoría absoluta cómoda, pero el simbolismo va más allá: la Interparlamentaria coincide con una fecha marcada en la biografía política del líder popular. El 15 de enero de 2006 tomó el relevo de Manuel Fraga al frente del PPdeG, un punto de inflexión que abrió su ascenso interno.

Con ese telón de fondo, la convención de A Coruña se presenta como el primer ensayo general del partido antes de que el país vuelva a las urnas. Un laboratorio para medir cohesión, ajustar mensajes y poner a punto la maquinaria electoral. Feijóo llega con un objetivo claro: reforzar liderazgo, ordenar el relato y proyectar la imagen de un partido que quiere disputar cada palmo del espacio político en un año que se anuncia decisivo.