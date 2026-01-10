Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración

Los 'populares' eligen el lema 'Por lo importante' y Galicia, donde Rueda reeditó la mayoría absoluta casi dos años atrás, como escenario

DIRECTO | Apertura de la 28ª Interparlamentaria del Partido Popular / PI STUDIO

Redacción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

Y aunque no forma parte de las mesas de debate, se da por descontado que los cargos del PP aprovecharán la Interparlamentaria gallega para expresar su rechazo a la propuesta de financiación que ha presentado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Más allá, el PP ha elegido para esta cita --que tiene lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.

Unas 100 horas (impagadas) para armar la defensa de Ábalos, que busca quien le represente ahora ante el Supremo

Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña: "El PP da estabilidad, lo que falta al Gobierno de Sánchez"

El PP llevará a Paco Salazar al Senado y a Zapatero para que explique "si blanqueó a una dictadura para forrarse"

Illa advierte al PP de que es "antiespañol" rechazar la nueva financiación

DIRECTO | 28ª Interparlamentaria del Partido Popular

Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración