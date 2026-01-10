Puigdemont pide seguir "luchando" por Catalunya diez años después de ser elegido president

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este sábado, en el décimo aniversario de su elección como presidente de la Generalitat, que hay "valores y principios" que han hecho que Catalunya haya "sobrevivido a todas las amenazas" y por los que "vale la pena seguir luchando". Así se ha expresado en la red social 'X', en un momento político muy diferente al que había hace una década, con una nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de PSOE y Sumar sobre la mesa que Junts rechaza.

En este contexto, Junts ha convocado la primera reunión del año de su permanente en Waterloo (Bélgica) el próximo lunes. Fuentes de Junts han indicado que se trata de una reunión ordinaria para analizar el actual contexto político al inicio de un 2026 que puede ser clave también para un eventual regreso a Catalunya de Puigdemont.

El 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont, que era alcalde de Girona, fue elegido presidente de la Generalitat por el Parlament después de que el hasta entonces president Artur Mas decidiera dar un "paso al lado" por las presiones de la CUP, que se negó a investirlo de nuevo tras haber ganado las elecciones con la coalición Junts pel Sí, liderada por la ahora extinta Convergència y ERC.

Carles Puigdemont, durante el debate de investidura en el Parlament. / RICARD CUGAT

"Asumí la propuesta del president Mas con plena conciencia de lo que podía comportar cumplir con el compromiso, y también de las enormes dificultades con las que nos encontraríamos", rememora diez años después Puigdemont. El líder de Junts ha denunciado que tuvieron en frente, no solo un Gobierno entonces del PP "muy hostil, sino también todo el aparato del estado profundo, movilizado a derecha e izquierda para impedir cualquier avance a través de cualquier medio, lícito o ilícito".

"Y a pesar de toda esta movilización de recursos en contra, hicimos de la unidad y la generosidad las armas más poderosas para conseguir empujar nuestros propósitos", ha añadido Puigdemont en alusión a los acuerdos entre las fuerzas independentistas del Parlament.

La acción de Govern

Así, Puigdemont reivindica que su ejecutivo logró tener presupuestos "en un contexto mucho más complejo que el actual" y gestionó tragedias como el accidente de autocar en Freginals (Tarragona) de 2016, en el que fallecieron 13 estudiantes, y los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de 2017, con 16 víctimas mortales. También reivindica el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia del 27 del mismo mes, en el año 2017, que fueron declarados ilegales por la justicia y que llevaron a Puigdemont a Bélgica, donde sigue residiendo.

Rajoy y Puigdemont, en el homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. / PASCAL GUYOT / AFP

"Hace 8 años y dos meses que decidí exiliarme para seguir luchando por lo que defendí, con aciertos y errores, en los 21 meses como presidente", ha rememorado. A su juicio, hoy las condiciones no son las mismas, ni las de Catalunya ni las suyas, pero "hay valores y principios que, pese a coyunturas y modas, resisten el paso del tiempo y por los que vale la pena seguir luchando", ha dicho Puigdemont.

Son unos valores y principios "que han hecho de Catalunya una nación capaz de sobrevivir a todas las amenazas que ha recibido a lo largo de la historia", ha añadido. "Por eso no solo no podemos renunciar a ellos, sino que debemos reforzarlos con convicción, con una legítima autoestima por lo que hemos sido capaces de hacer y con una esperanza insobornable por el país que tenemos derecho a soñar y a construir", ha afirmado.