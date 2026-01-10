Cargas policiales contra la protesta por el desembarco del grupo neonazi Núcleo Nacional en Catalunya

Los Mossos d’Esquadra han efectuado cargas policiales contra los manifestantes que este sábado por la tarde protestan en Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarco en Catalunya de la organización de ultraderecha Núcleo Nacional. El grupo ha inaugurado en el municipio vallesano su primera sede en el país y ello ha provocado la llegada a la localidad de grupos de izquierdas contrarios a la presencia de los ultras.

Entidades como Alerta Solidària, los Comitès de Defensa de la República (CDR), la CUP o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) habían convocado en Barcelona una manifestación contra Núcleo Nacional. Al conocer la ubicación de la sede, cientos de manifestantes se han desplazado hasta Sentmenat y han intentado acercarse al local.

Núcleo Nacional había anunciado mediante un vídeo grabado desde la plaza de España de Barcelona que aterrizaba en Catalunya con la apertura de una delegación y afirmaba estar “disfrutando mucho viendo enfurecer a rojos, progres e indepes”. El colectivo no informó hasta poco antes del inicio del acto de que la localización final sería finalmente Sentmenat, a unos 30 kilómetros de Barcelona y en una zona de naves industriales.

Bengalas contra los agentes

Los Mossos d’Esquadra han preparado un dispositivo de orden público y fuentes del cuerpo consultadas por la Agència Catalana de Notícies (ACN) han explicado que el acto se estaba llevando a cabo sin incidentes. También han asegurado presencia en la zona. Aunque en un primer momento no era visible desde la calle, cuando han llegado los grupos antifascistas se han desplegado varias furgonetas de la brigada mòbil y se ha establecido un cordón. La policía catalana subraya que no puede prohibir con carácter preventivo la inauguración de un local o una reunión específica, pero que estarán atentos para que no haya discursos xenófobos o racistas.

Unos 300 manifestantes antifascistas han llegado hasta unos pocos metros de la nave donde se ha concentrado la formación ultraderechista y se han encontrado con una línea policial y una decena de furgonetas de los Mossos. Tras unos momentos de tensión, han acercado contenedores a los agentes y les han lanzado bengalas mientras coreaban proclamas contra los asistentes al acto, algunos de los cuales han salido del recinto para ver qué estaba pasando. Los Mossos han aprovechado la carga para alejar a los manifestantes de ese punto.

Discurso que reivindica a Hitler y Franco

Esta organización ultra ganó popularidad a raíz de las protestas ante la sede del PSOE, en Madrid, contra la ley de amnistía. Asimismo, ha intentado ganar apoyos entre los afectados por la gota fría del año 2024 en el País Valencià. Se caracteriza por un discurso abiertamente xenófobo, homófobo, fascista y reivindicador de dictaduras como la de Franco o la de Hitler en la Alemania nazi, y ha sido protagonista de actos violentos como la agresión a una acampada de apoyo a Palestina en la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Entre los asistentes al acto de este sábado se ha visto a Iván Chicano y Dídac González, condenados por agresiones y que han tenido causas judiciales por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y explotación sexual.