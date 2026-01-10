Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Comunitat Valenciana

Los ayuntamientos afectados por la dana podrán hacer obras antirriadas con los 1.745 millones del Gobierno

Los consistorios podrán adquirir suelos y viviendas en zonas de riesgo para prevenir inundaciones

Diana Morant durante su visita a Paiporta esta mañana.

Diana Morant durante su visita a Paiporta esta mañana. / Manuel Bruque/EFE

Sara García

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha aprobado una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas ya concedidas a los municipios afectados por la dana, permitiendo a las entidades locales no solo reparar los daños sufridos, sino también "mejorar, ampliar y adaptar sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas posibles inundaciones".

Esta nueva Orden TMD/1586/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que modifica la Orden TMD/101/2025, entra en vigor "inmediatamente" adaptando el marco de ayudas de 1.745 millones de euros al nuevo enfoque impulsado por el Gobierno: "reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas frente a los efectos del cambio climático".

Un total de 78 entidades locales, entre las que se encuentran 77 ayuntamientos afectados por la dana y la Diputación de Valencia, ya recibieron por anticipado los 1.745 millones de euros para financiar la reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la dana. Ahora, con esta modificación normativa, el Ejecutivo amplía el alcance de esas ayudas.

¿Qué se puede hacer con la ayuda?

De este modo, la subvención también se podrá destinar a la mejora y ampliación de infraestructuras municipales dañadas; la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático; la construcción de nuevas infraestructuras municipales destinadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones; la adquisición de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas; y a la financiación de asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos.

Más coordinación

La orden refuerza, además, la coordinación institucional al atribuir al Comisionado para la Reconstrucción de la dana del Gobierno de España las funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, que hasta ahora desempeñaba la dirección general de Cooperación Autonómica y Local.

"Este refuerzo de la gobernanza permitirá agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y garantizar un control más eficaz de unas inversiones clave para la recuperación de los territorios afectados", han explicado.

La medida se enmarca en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, centrada en el relanzamiento económico, la normalización de los municipios afectados y la prevención ante futuras emergencias climáticas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
  2. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  3. Unidas por Extremadura, sobre la financiación autonómica: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
  4. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  5. Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración
  6. Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa
  7. Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”
  8. Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela

El estriptis de don Alberto

El estriptis de don Alberto

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Catalunya mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Catalunya mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto

Cargas policiales contra la protesta por el desembarco del grupo neonazi Núcleo Nacional en Catalunya

Cargas policiales contra la protesta por el desembarco del grupo neonazi Núcleo Nacional en Catalunya

Antifascistas contra la presencia de fascistas de Núcleo Nacional en Sentmenat

Antifascistas contra la presencia de fascistas de Núcleo Nacional en Sentmenat

El PP tilda a Sánchez de "capo de una organización criminal" y advierte que pretende acabar con la monarquía después de las elecciones

El PP tilda a Sánchez de "capo de una organización criminal" y advierte que pretende acabar con la monarquía después de las elecciones

El PP promete impulsar en un año la financiación autonómica

El PP promete impulsar en un año la financiación autonómica

Los ayuntamientos afectados por la dana podrán hacer obras antirriadas con los 1.745 millones del Gobierno

Los ayuntamientos afectados por la dana podrán hacer obras antirriadas con los 1.745 millones del Gobierno

El PP defiende su política migratoria: "A diferencia de lo que cree la izquierda, las fronteras se pueden controlar"

El PP defiende su política migratoria: "A diferencia de lo que cree la izquierda, las fronteras se pueden controlar"