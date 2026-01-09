¿Quiénes son los neonazis de Núcleo Nacional? "Llegamos a Barcelona para vencer. Le pese a quien le pese"

Sus premisas son básicas: "Defensa de la unidad de España, defensa de nuestra cultura e identidad y no al orden mundial y al globalismo multicultural". Con estos lemas populares y directos aterriza Núcleo Nacional en Barcelona, ciudad en la que tienen militantes pero no sede social que inauguran este sábado. El acto ya ha generado controversia por la manifestación en contra que han convocado grupos de extrema izquierda antifascista y catalanista. Sin embargo, la respuesta de Núcleo Nacional ha sido contundente: "Llegamos a Barcelona para vencer. Pese a quien le pese".

Este movimiento de extrema derecha aglutina otros grupos creados en las últimas décadas. Todos coincidieron en las protestas frente a la sede del PSOE en noviembre de 2023, aunque Núcleo Nacional se presentó oficialmente el 14 de abril de 2024. Su ideología está más cercana al fascismo y al nacionalsocialismo, como indican las fotos de Hitler que tienen en su sede en Madrid, pese a que bajo su paraguas tienen cabida grupos extremistas de toda índole de la derecha radical, desde falangistas hasta neonazis.

Por redes sociales muestran un mensaje de odio y desprecio a la inmigración, al colectivo LGTBI, a los judios y, en lo político, rechazo a la OTAN, a las políticas liberales y a las “élites globalistas”, por lo que son antisemitas. Actualmente son cerca de unos 2.000 socios, según fuentes policiales, principalmente varones de 18 a 45 años que pagan una cuota de unos 10 euros mensuales, además de financiarse por donaciones y la venta de merchandising como camisetas, banderas, pulseras, emblemas o gorras, entre otros.

Esta expansión económica les permitió abrir en agosto pasado en el polígono industrial de Las Tablas de Madrid unas amplias oficinas, conocida como Nido, en el que desarrollan sus actividades en despachos, espacios de charla, biblioteca, bar e incluso un gimnasio. Además, cuentan con otras sedes en otras capitales españolas, como Valladolid. Este sábado estrenan la de Barcelona. T

ambién acudirán algunos de sus dirigentes que más se han prodigado ante los medios de comunicación, pese a que la mayoría de sus miembros van con la cara tapada. Una de ellos es Isabel Medina Peralta, quien en febrero de 2021 pronunció un discurso antisemita, racista y profascista en un homenaje a los soldados de la División Azul que murieron durante la batalla de Krasni Bor. Medina Peralta participó en la inauguración de la sede de Núcleo Nacional en Madrid junto a otros representantes como Enrique Lemus e Iván Rico.

Otra de la característica principal de esta organización de extrema derecha es la estética, una circunstancia habitual en los grupos nacionalsocialistas. Visten de negro con ropa paramilitar y numerosa simbología de la entidad. También son muy activos en redes sociales para lanzar su mensaje, así como su presencia en protestas tanto políticas, como la del 20-N o contra el PSOE, y sociales, por los afectados por la Dana. Buscan ese respaldo social que haga calar su mensaje entre colectivos descontentos con la situación actual en España.