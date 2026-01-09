Reunión entre Illa y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Este jueves se han reunido en la Moncloa por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que salió de prisión por el referéndum del 1-O, para escenificar un acuerdo por el que Catalunya tendrá una nueva financiación con la que ingresará del Estado 4.700 millones más de los que recibe ahora. Este encuentro es el punto de partida de una reforma de la financiación autonómica que afectará al conjunto de las comunidades de régimen común.

EL PERIÓDICO cuenta en directo la última hora, todas las reacciones y las claves del acuerdo.

Gisela Boada unts enmendará la nueva financiación en el Congreso para que Catalunya salga del régimen común Lea el artículo en este enlace.

Reunión Illa-Junqueras El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya están reunidos en el Palau de la Generalitat. La cita se alargará hasta las 09.45 horas, cuando Illa recibirá a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach

Júlia Regué Las claves de la nueva financiación con "singularidad" catalana ¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras? Júlia Regué repasa en este artículo las claves de la nueva financiación con "singularidad" catalana.

Mariano Alonso Freire Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya La reunión mantenida este jueves en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder de ERC, por el que Catalunya tendrá 4.700 millones de euros adicionales para su financiación, han vuelto a poner en evidencia la estrategia sin fisuras que en la materia ha logrado mantener el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien durante trece años, entre 2009 y 2022, fuese presidente de la Xunta de Galicia. Y que se resume en una oposición total, con el acuerdo unánime de los trece presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) -todos en comunidades que forman parte del régimen común, en el que no están el País Vasco y Navarra- a los planteamientos del Ejecutivo Central. Amplíe aquí la información de Mariano Alonso Freire.

El Gobierno presenta este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica y promete más recursos para todas las autonomías La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes 9 de enero el nuevo modelo de financiación autonómica, que según trasladan fuentes gubernamentales va a "garantizar más recursos para todas las comunidades" y no sólo a Catalunya. El Gobierno confirma la inminente presentación del nuevo modelo, después de que el presidente Pedro Sánchez mantuviese este jueves una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en La Moncloa. Tras la reunión, el líder independentista afirmó que había un acuerdo sobre financiación que reportaría 4.700 millones de euros adicionales a Catalunya, aunque todavía no se ha cerrado un pacto sobre la recaudación de impuestos en esta comunidad. Previamente los socialistas habían acordado con ERC que la Generalitat podrá recaudar la totalidad de los impuestos que se pagan en esta comunidad, aunque todavía no está claro cómo se llevará a cabo.

CCOO llama a los partidos a respaldar la propuesta de financiación autonómica El sindicato CCOO de Catalunya ha llamado a las fuerzas políticas a respaldar en el Congreso el plan del Gobierno para un nuevo modelo de financiación autonómica. "Llevamos muchos años esperando una propuesta de acuerdo de estas características y sería una oportunidad perdida no hacer los esfuerzos suficientes para que salga adelante", ha afirmado CCOO en un comunicado. La organización ha calificado el acuerdo entre presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, como "un gran paso hacia adelante" para asegurar la autonomía financiera y la mejora de la financiación de los servicios públicos en Catalunya, que, ha asegurado, "arrastran décadas de infrafinanciación". La propuesta, que concretará mañana viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dotaría a Catalunya con 4.700 millones de euros adicionales.

Illa y Junqueras se reúnen este viernes para desencallar las cuentas catalanas tras la reunión de ERC con Sánchez El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, recibirá este viernes al líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Generalitat para tratar de desencallar su apoyo a los presupuestos autonómicos tras la reunión del líder republicano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa con un acuerdo respecto a la financiación. Illa recibirá a Junqueras a las 9.00 horas en el Palacio de la Generalitat de Catalunya, según informaron desde su entorno a Servimedia. Se trata de la segunda reunión que mantendrán los dos políticos tras la del pasado febrero y a tan sólo 24 horas de que Junqueras se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa y alcanzase un acuerdo sobre la financiación singular para Catalunya.

Junts dará sus argumentos este viernes para oponerse al pacto de financiación entre ERC y el Gobierno El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, comparecerá este viernes desde Barcelona en una rueda de prensa para analizar el acuerdo de financiación alcanzado hoy entre el Gobierno y ERC, y lo hará después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé más detalles sobre el mismo. En concreto, la rueda de prensa tendrá lugar a las 12.30 horas desde la sede de Junts en Barcelona, después de que Montero presente a las 10.00 horas el nuevo modelo de financiación autonómica con el que el Gobierno pretende aumentar en 18.000 millones de euros las transferencias a las comunidades de régimen común. Este miércoles, antes de la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ya avisó de que cualquier iniciativa que no fuese un concierto económico catalán no contaría con los votos de su formación política en esa Cámara.

Junts vuelve a situarse junto a PP y Vox en los acuerdos entre el Gobierno y ERC El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha retado a JxCat -que ha adelantado que rechazará cualquier propuesta de financiación inferior al concierto económico vasco- a apoyar la nueva financiación para no "situarse en el córner, al lado del griterío" de PP y Vox. En contra del acuerdo, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado a Sánchez y a Junqueras de haber "pactado su supervivencia como buenos trileros" con un acuerdo de financiación "malo" para Catalunya y para toda España. Junts ha opinado que la propuesta de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC perpetúa el actual modelo.