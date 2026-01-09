Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión entre Illa y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

Oriol Junqueras: "Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación"

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se saludan antes de empezar su reunión

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se saludan antes de empezar su reunión / JOSÉ LUIS ROCA

Quim Bertomeu

Iván Gil

Barcelona / Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Este jueves se han reunido en la Moncloa por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que salió de prisión por el referéndum del 1-O, para escenificar un acuerdo por el que Catalunya tendrá una nueva financiación con la que ingresará del Estado 4.700 millones más de los que recibe ahora. Este encuentro es el punto de partida de una reforma de la financiación autonómica que afectará al conjunto de las comunidades de régimen común.

EL PERIÓDICO cuenta en directo la última hora, todas las reacciones y las claves del acuerdo.

