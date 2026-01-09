Muere el fundador del PSC, exdiputado y exsenador Josep Maria Triginer a los 82 años

El exdiputado en el Congreso de los Diputados, exsenador y fundador del PSC Josep Maria Triginer ha fallecido este viernes a los 82 años de edad, ha informado el partido en un mensaje en 'X'.

Nacido en Agramunt (Lleida) en 1943, ingresó en las Juventudes Socialistas durante el franquismo, en 1962, y fue impulsor y primer secretario de la reconstrucción de la Federación Catalana del PSOE en la etapa final de la dictadura. Fue elegido diputado en el Congreso en 1977 y hasta 1989, y fue junto a Joan Reventós el representante del PSC en la firma de los Pactos de la Moncloa, y posteriormente fue senador entre 1989 y 1993.

Tuvo un papel clave en la constitución del PSC como partido, en 1978, y fue miembro de la comisión del Congreso que redactó, ese mismo año, el anteproyecto del Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Fue uno de los parlamentarios que negoció con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, el restablecimiento de la Generalitat Provisional y, de hecho, fue conseller de la Generalitat Provisional entre 1977 y hasta las primeras elecciones catalanas tras la recuperación democrática, en 1980. Fue consejero de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, la actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, le ha calificado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press de referente para el socialismo catalán. "Su compromiso con la democracia, la justicia social y Catalunya siempre serán un referente para nosotros", ha trasladado.