Junts enmendará la nueva financiación en el Congreso para que Catalunya salga del régimen común

Junts ha anunciado este viernes que presentará una enmienda al texto que llegue al Congreso para reformar el sistema de financiación, propuesta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes. Los posconvergentes -que ya habían advertido de que no aportarán sus votos, necesarios para sacarla adelante, si el modelo no incluye un "concierto económico" para Catalunya- registrarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo y una disposición adicional para que "Catalunya salga del régimen común", es decir, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como el País Vasco y Navarra.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, lo ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde también ha apelado a ERC para que sume sus apoyos y así forzar la aprobación del retoque sobre un texto inicial que los posconvergentes todavía no conocen. "No queremos dejar pasar esta oportunidad; aprovechemos la fuerza histórica que tenemos en Madrid los 14 diputados catalanes para conseguirlo", ha declarado.