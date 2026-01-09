Guerra de cifras y relatos: el debate de la financiación irrumpe en la campaña de Aragón

El pacto para la financiación autonómica de Catalunya alcanzado entre el PSOE y ERC, después de la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha caído como una bomba en la precampaña electoral para las elecciones autonómicas anticipadas de Aragón. El próximo 8 de febrero la comunidad elige a su futuro presidente o presidenta, y justo un mes antes, el presidente del Gobierno de España empieza a cerrar el acuerdo para el futuro sistema de financiación autonómica, pendiente de renovación desde hace 14 años.

En cuanto se han dado a conocer los detalles iniciales del acuerdo, que supondrá que Catalunya mejore su financiación con 4.700 millones de euros, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha convocado una comparecencia en la Sala de Columnas, zona noble del Pignatelli, para tachar el pacto de "insolidario", "desigual" y de "agravio para Aragón", aún sin conocer el contenido del mismo para los intereses aragoneses ni del resto de comunidades.

Desde el PSOE, solo su portavoz parlamentario, Fernando Sabés, ha comparecido para valorar el acuerdo, que ha defendido como "solidario" para Aragón, y ha llamado a explorar la vía de las relaciones bilaterales con el Estado que prevé el Estatuto de Autonomía para Aragón. La secretaria general y candidata a la Presidencia, Pilar Alegría, no ha hecho declaraciones al respecto todavía, y este jueves ha estado centrada en su agenda de precampaña, con una visita a la comarca Campo de Belchite.

El hecho de que el nuevo sistema de financiación empiece con un acuerdo con Catalunya, fuera del debate global en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solivianta y alarma al presidente aragonés, que ha asegurado que "Sánchez ha comprado con el dinero de todos su supervivencia política". Las críticas han llegado también por parte de otros barones autonómicos, incluso del PSOE, como el castellano-manchego Emiliano García-Page, que ha denunciado la falta de negociación con el resto de comunidades y ha dicho que el acuerdo es "el mayor quebranto a la ideología socialista de toda su historia".

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece en la Sala de Columnas del Pignatelli. / LAURA TRIVES

El también candidato del PP a las elecciones autonómicas ha recalcado que el Ejecutivo aragonés va a "dar la batalla y a defender Aragón" y ha anunciado que ya está recabando los apoyos de otros presidentes autonómicos para forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de Hacienda, para que "las cuestiones que afectan a todos, las decidamos entre todos". Fuentes consultadas por este diario aseguran que dicho consejo se celebrará, en cualquier caso, antes de que comience oficialmente la campaña electoral aragonesa, el próximo 23 de enero.

Por el momento, está por conocerse el planteamiento que afecta al conjunto del país. Aunque está previsto que la ministra María Jesús Montero comparezca este viernes para concretar los detalles, una explicación que, en cualquier caso, llegará a posteriori de lo pactado con Catalunya.

A pesar de no conocer por ahora todos los detalles del acuerdo, Azcón se ha confesado "preocupado, alarmado y cabreado" y ha denunciado que "lo que hace es premiar a las comunidades más ricas y dejar menos recursos para las demás". Con dureza, el presidente aragonés ha asegurado que "lo que llaman financiación singular, 4.700 millones más para Catalunya, son los privilegios que permiten la resistencia política del presidente del Gobierno".

Un debate enconado

Durante toda la legislatura, la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica ha sido un asunto de confrontación entre el Gobierno autonómico y el central y, por primera vez en décadas, se ha roto también el habitual consenso que reinaba en la comunidad autónoma. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no es el momento más propicio para que el diálogo y la negociación sean sosegados, lo que requeriría un asunto complejo como este.

Azcón ha denunciado también que la foto de Junqueras y Sánchez es "la foto de la ausencia de límites" y ha asegurado que "el principio de ordinalidad lo que significa es que los más ricos tengan más presupuesto para prestar servicios públicos, lo contrario de lo que defendemos en Aragón, un sistema justo con nuestra comunidad autónoma, que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento o la orografía, criterios que históricamente han contado con consenso político amplio". Según sus cálculos, si el acuerdo con Catalunya se aplicara sobre el sistema actual, Aragón perdería unos 280 millones de financiación. "Aunque haya más recursos a nivel global, porcentualmente recibiremos menos de lo que nos corresponde", ha lamentado.

La exministra portavoz y candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ayer visitó Campo de Belchite. / PSOE ARAGÓN

El PSOE denuncia que Azcón "vuelve a mentir"

A pesar de que la reforma del sistema de financiación es un asunto troncal para el futuro de Aragón, la candidata del PSOE a la Presidencia, Pilar Alegría, no ha hablado del tema. Solo lo ha hecho el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Sabés, quien ha salido al paso de las críticas del presidente aragonés. "Azcón peca de soberbia y miente y engaña a los aragoneses cuando habla de financiación autonómica", ha denunciado Sabés.

El portavoz parlamentario socialista ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a Aragón más de 30.000 millones de euros en estos siete años, que son "más de 9.200 millones más que durante el mismo período presidido por el PP de Rajoy, un dinero para mejorar la financiación de los servicios públicos, pero Azcón prefiere la confrontación y la división", ha denunciado.

Para Sabés, este acuerdo "reconoce y respete la suficiencia financiera, la solidaridad y todos los territorios reciben más recursos que hasta ahora". "Lo verdaderamente importante es que con ese modelo de financiación autonómica se respete Aragón con sus singularidades, que los recursos que lleguen permitan que los servicios se presten con calidad y dignidad", ha defendido.

Además, ha abundado en un asunto tabú para Azcón. "Lo que debe hacer el Gobierno de Aragón es negociar en esa mesa con el Gobierno de España las singularidades de Aragón y apostando por la bilateralidad como recoge nuestro Estatuto y esto es lo que hará Pilar Alegría a partir del 8 de febrero desde la presidencia de Aragón", ha dicho Sabés, poniendo sobre la mesa un elemento por explotar, que recoge el Estatuto de Autonomía, y que hasta ahora sigue sin desarrollarse en la comunidad autónoma.

La reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva 14 años caducado, vuelve a la palestra a un mes de unas elecciones en Aragón que se leen en clave nacional. Y, como ha venido ocurriendo hasta ahora, cualquier acuerdo posible parece, por ahora, ciencia ficción. El presidente Azcón ha dicho, también, que se reserva su derecho a judicializar el asunto si el acuerdo final incumple el principio de igualdad entre españoles que rige la Constitución. Queda tiempo, pues el sistema deberá lograr, en cualquier caso, la difícil aprobación en el Congreso de los Diputados.