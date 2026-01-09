Illa exhibe la alianza con ERC y Comuns para la nueva financiación con la mirada puesta en los presupuestos

Jornada maratoniana en el Palau de la Generalitat para exponer a los socios, a la oposición y a los agentes sociales el contenido del acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica y defender la "singularidad" de Catalunya en el nuevo modelo, pero con la mirada puesta ya en los presupuestos de 2026.

El primero en acceder al despacho del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de que el jueves el jefe de los republicanos desbloqueara este pacto en una reunión en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según el cual se garantiza la ordinalidad y una inyección de 4.700 millones adicionales para la autonomía catalana. Este es el segundo encuentro público entre Illa y Junqueras, pero los dos dirigentes llevan semanas intercambiándose mensajes y llamadas para alumbrar la propuesta para reformar un sistema caducado desde 2014.

La negociación con el Gobierno ha unido al Govern y ERC que, según varias fuentes, en varias ocasiones han tenido que hacer un frente común para presionar a Hacienda, aunque en otras ocasiones ha sido el PSC quien ha pedido a los republicanos dosis de paciencia para lograr un acuerdo más beneficioso. En este marco debe entenderse que Junqueras saliera el jueves de la Moncloa sin un pacto con Sánchez para la recaudación íntegra del IRPF, un compromiso que adquirió Illa pero que requiere la modificación de varias leyes para darle encaje legal. Mientras, la Generalitat seguirá reforzando la Agència Tributària de Catalunya para que esté en disposición de asumir la gestión de más tributos con más plantilla y más medios y ya con el horizonte de 2028, y no el de 2026 como quedó por escrito en el pacto de agosto de 2024. En este campo, las conversaciones continúan porque Esquerra lo ha fijado como una línea roja para iniciar la negociación de los presupuestos estatales y catalanes.

El líder de ERC se ha encargado de subrayarlo este viernes, e Illa ha recogido el guante, conocedor de sus demandas. Pero al president no le basta con Esquerra para aprobar sus primeros presupuestos como president, sino que los seis votos de los Comuns son imprescindibles para conseguirlo. Es por eso que solo 45 minutos después de que Junqueras saliera de su despacho, ha accedido a él la dirigente de los morados, Jéssica Albiach. El resto de grupos parlamentarios serán recibidos a las 17.00 por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economia, Alícia Romero, pero no por el propio jefe del Govern, un gesto con el que Illa pretende exhibir un trato de preferencia a los socios en busca de una "mayoría sólida" a la que suele apelar gobernando en minoría.

El president Salvador Illa, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, en el Palau de la Generalitat. / Jordi Borràs / ACN

Una negociación rápida

En una comparecencia tras la reunión, Albiach ha defendido que hoy “es un día importante para Catalunya” porque "se reforma por fin del sistema para hacerlo más justo". "Es un acuerdo que era urgente porque el modelo estaba caducado", ha espetado, y ha añadido que servirá para “revertir esta anomalía” y para “garantizar derechos, para sostener el sistema de bienestar y financiar los servicios públicos”. “Se empieza a hacer justicia”, ha rematado. En una alusión directa al PP, pero también a los socios del PSOE en el Congreso, la dirigente de los Comuns ha señalado que "todo el mundo gana porque se cumple con la ordinalidad, pero también con el principio de solidaridad".

¿Es suficiente para negociar ya los presupuestos? Pues no. Albiach ha subrayado que sin conocer el detalle del cumplimiento de los acuerdos forjados y sin sanciones a los portales inmobiliarios o propietarios que vulneran la ley de vivienda saltándose el tope del precio regulado para los alquileres, no empezará la negociación.

El Govern confía en poder empezar a multar cuando los servicios jurídicos de la Generalitat ofrezcan las "garantías suficientes" para que las sanciones no sean impugnadas para contentar a los Comuns, y también se propone desencallar la propuesta para la recaudación del IRPF de ERC en el Congreso este mes, para negociar cuanto antes los nuevos presupuestos. El calendario aprieta y todos los actores implicados quieren una negociación rápida, porque el 2026 ya ha comenzado con las cuentas de 2023 prorrogadas, pero Illa sabe que este año debe poder lograr este acuerdo porque el próximo año se antoja aún más difícil con las elecciones municipales y solo Pedro Sánchez sabe si también habrá unos comicios generales.