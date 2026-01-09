Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido oficializar este viernes que el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica es beneficioso para Catalunya porque garantiza la ordinalidad y, por lo tanto, le otorga una singularidad propia. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el jefe del Govern ha subrayado que el nuevo modelo y la inyección de 4.700 millones de euros para la autonomía que dirige permitirá fortalecer el Estado del Bienestar y actualizar los servicios públicos, por lo que ha presionado a Junts para que reconsidere su posición y levante el veto anunciado en el Congreso.

"Hemos acordado el mejor sistema de financiación para Catalunya. Es más justo y es el que los catalanes merecen. Está a la altura del peso histórico, político y cultural de Catalunya; de acuerdo con la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que generamos", ha ensalzado Illa, destacando que se trata de un salto "cualitativo y cuantitativo en su autogobierno" y de una "oportunidad única" que no se puede echar a perder.

Para el jefe del Govern, este nuevo sistema es "más justo" porque reduce las diferencias entre las comunidades autónomas, es "más eficiente" porque garantiza que cada comunidad reciba los recursos necesarios y es "más transparente" porque se basa en criterios medibles, ha resumido, sosteniendo que con este pacto "Catalunya dispone de los recursos para desplegar su autogobierno".

Pero no es solo un buen modelo para Catalunya, ha continuado, sino también para España. En una alusión velada a Junts, pero también al resto de partidos del arco parlamentario, ha reclamado altura de miras: "Es el momento de ser responsables de nuestras decisiones [...] Estoy convencido de que prevalecerá la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Hago un llamamiento para situarnos al lado de la esperanza y no de la frustración; de la política útil y de las soluciones, y no de los bloqueos y problemas", ha apostillado.

Así, ha sentenciado que es el momento de ser "responsables" de las decisiones, de "ejercer las competencias con lealtad y con un objetivo común": "hacer avanzar y fortalecer una Catalunya y una España plural de la que todos formamos parte", ha concluido.

El vínculo con ERC y los Comuns

Illa se ha exhibido este viernes su sintonía con sus socios, ERC y los Comuns, al recibir a Oriol Junqueras primero y a Jéssica Albiach después en su despacho. Dos citas en las que han repasado el pacto y en las que ha sobrevolado en todo momento una negociación crucial para el Govern: la de los presupuestos para 2026. Tanto Junqueras como Albiach le han insistido en sus condiciones para negociar: desencallar su propuesta para la recaudación íntegra del IRPF en el caso de Esquerra, y las primeras multas por vulnerar la ley de vivienda en el caso de los Comuns.

El president ha tomado nota y se propone cumplir con ello para dar el pistoletazo de salida a las conversaciones formales para unas nuevas cuentas públicas en las próximas semanas. Los tres actores confían en una negociación rápida, teniendo en cuenta que el 2026 ha arrancado con la prórroga de los presupuestos de 2023.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat. / Jordi Borràs / ACN

Un frente común

En cuanto al sistema de financiación, los tres dirigentes políticos se han comprometido a forjar un frente común en defensa del pacto, del que Junts recela. Al salir de la cita, Junqueras ha exigido a los posconvergentes que no dejen pasar esta oportunidad porque si los 4.700 millones prometidos para Catalunya no se entregan a la comunidad, seguirán "en la caja de Hacienda". Albiach, por su parte, ha incidido en que es una cuestión de "justicia" que el territorio reciba "lo que merece", y que servirá para poner al día todos los servicios públicos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, en el Palau de la Generalitat. / Jordi Borràs / ACN

En esta conjunción, el Govern espera contar también con el apoyo de los agentes sociales, a quienes ha citado en el Palau de la Generalitat esta tarde. Y es que para que el proyecto salga adelante no es suficiente con una mayoría simple en el Congreso, eso es, con conseguir más 'síes' que 'noes', sino que se requiere de una mayoría absoluta (176 votos a favor). Es por eso que deberán recabar también el apoyo de Podemos, BNG, Compromís, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. La intención es que el nuevo modelo esté vigente en 2027 si nada altera los plazos.