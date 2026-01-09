Cita informativa en el Palau
PP, Vox y Aliança Catalana plantan al Govern en la reunión sobre el modelo de financiación
DIRECTO | Última hora de la nueva financiación de Catalunya
CLAVES | ¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras? Las claves de la nueva financiación con "singularidad" catalana
Illa exhibe la alianza con ERC y Comuns para la nueva financiación con la mirada puesta en los presupuestos
La falta de acuerdo sobre la recaudación del IRPF entre Sánchez y Junqueras retrasa los presupuestos
El PP catalán, Vox y Aliança Catalana no asistirán a la reunión convocada por el Govern para explicar el nuevo modelo de financiación. Los consellers de Economia, Alícia Romero, y de Presidència, Albert Dalmau, tienen previsto detallar el contenido del pacto a los grupos parlamentarios en una cita informativa convocada esta tarde a las 17.00 horas en el Palau de la Generalitat.
"No vamos a ser cómplices de un acuerdo que no responde al interés general, que nace del chantaje político y que se negocia al margen de los mecanismos multilaterales que garantizan la igualdad entre territorios", ha declarado Juan Fernández, portavoz del PPC en el Parlament, que ha vuelto a pedir que cualquier cambio se aborde en el Consejo de Política Económica y Fiscal, donde se sientan los presidentes autonómicos, una cita que se celebrará la próxima semana. Vox y Aliança Catalana, según ha podido saber EL PERIÓDICO, también han rechazado acudir.
Fuentes de Vox explican a este diario que no han recibido la invitación, pese a que desde el Govern aseguran que la han enviado a todos los grupos parlamentarios. "No vamos a participar de un teatro para consagrar la desigualdad de los españoles que defienden todos los partidos menos Vox; es normal que no inviten a Vox porque somos los únicos que decimos la verdad", explican desde el partido de extrema derecha a este diario. También Aliança da sus argumentos para su ausencia, aunque en sentido contrario: "No participaremos de una farsa que pretende maquillar los acuerdos del Estado, cuando en realidad es una nueva muestra de sumisión política", esgrimen voces de Aliança.
No es la primera vez que los tres partidos plantan al Executiu por esta cuestión. Ya lo hicieron en verano, cuando el Ejecutivo central y el Govern pactaron las líneas maestras del acuerdo sobre la financiación que contempla una "singularidad" catalana, anunciado después en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y que sentó las bases del esquema que ahora se presenta en el marco autonómico. Aquel día tampoco asistió la CUP, al considerar, en palabras de la entonces diputada Laia Estrada, que no querían "formar parte" de una "operación de márketing" y una "farsa". Estrada dejó unos días más tarde su escaño en el Parlament por "diferencias" con el partido. Este viernes, los representantes de la CUP sí tomarán asiento en la cita.
Suscríbete para seguir leyendo
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración
- Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa
- Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
- El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos
- ¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras? Las claves de la nueva financiación con 'singularidad' catalana
- Venezolanos ven al país en un limbo legal con la presidencia de Delcy Rodríguez: 'Hacen lo que les da la gana y estamos un poco presos