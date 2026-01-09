PP, Vox y Aliança Catalana plantan al Govern en la reunión sobre el modelo de financiación

El PP catalán, Vox y Aliança Catalana no asistirán a la reunión convocada por el Govern para explicar el nuevo modelo de financiación. Los consellers de Economia, Alícia Romero, y de Presidència, Albert Dalmau, tienen previsto detallar el contenido del pacto a los grupos parlamentarios en una cita informativa convocada esta tarde a las 17.00 horas en el Palau de la Generalitat.

"No vamos a ser cómplices de un acuerdo que no responde al interés general, que nace del chantaje político y que se negocia al margen de los mecanismos multilaterales que garantizan la igualdad entre territorios", ha declarado Juan Fernández, portavoz del PPC en el Parlament, que ha vuelto a pedir que cualquier cambio se aborde en el Consejo de Política Económica y Fiscal, donde se sientan los presidentes autonómicos, una cita que se celebrará la próxima semana. Vox y Aliança Catalana, según ha podido saber EL PERIÓDICO, también han rechazado acudir.

Fuentes de Vox explican a este diario que no han recibido la invitación, pese a que desde el Govern aseguran que la han enviado a todos los grupos parlamentarios. "No vamos a participar de un teatro para consagrar la desigualdad de los españoles que defienden todos los partidos menos Vox; es normal que no inviten a Vox porque somos los únicos que decimos la verdad", explican desde el partido de extrema derecha a este diario. También Aliança da sus argumentos para su ausencia, aunque en sentido contrario: "No participaremos de una farsa que pretende maquillar los acuerdos del Estado, cuando en realidad es una nueva muestra de sumisión política", esgrimen voces de Aliança.

No es la primera vez que los tres partidos plantan al Executiu por esta cuestión. Ya lo hicieron en verano, cuando el Ejecutivo central y el Govern pactaron las líneas maestras del acuerdo sobre la financiación que contempla una "singularidad" catalana, anunciado después en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y que sentó las bases del esquema que ahora se presenta en el marco autonómico. Aquel día tampoco asistió la CUP, al considerar, en palabras de la entonces diputada Laia Estrada, que no querían "formar parte" de una "operación de márketing" y una "farsa". Estrada dejó unos días más tarde su escaño en el Parlament por "diferencias" con el partido. Este viernes, los representantes de la CUP sí tomarán asiento en la cita.