El Tribunal Supremo de Extremadura rechaza la recusación en el ‘caso David Sánchez’ y avala al tribunal que lo juzgará
La Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha descartado por unanimidad la falta de imparcialidad de los magistrados que enjuiciarán al hermano del presidente del Gobierno y al expresidente de la Diputación de Badajoz
Lola Luceño Barrantes
La Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado por unanimidad la recusación presentada contra los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz que integran la sala de enjuiciamiento en la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve acusados, en el denominado ‘caso David Sánchez’.
En su auto, el alto tribunal extremeño ha señalado que no concurren motivos para apreciar una pérdida de imparcialidad objetiva en los magistrados recusados por el hecho de haber dictado resoluciones previas en el mismo procedimiento.
Sin pérdida de imparcialidad
Según recoge la resolución, la Sala ha considerado que la participación anterior de los magistrados en decisiones adoptadas durante la instrucción no compromete su objetividad ni supone causa suficiente para apartarlos del tribunal encargado del enjuiciamiento.
La recusación había sido planteada por la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón y de otros cuatro procesados, que solicitaban la exclusión de los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo.
Delitos que se juzgarán
Cabe recordar que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz en el momento de los hechos, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por los que la acusación solicita tres años de prisión.
La causa se centra en la adjudicación supuestamente irregular de un puesto de alta dirección a David Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Once acusados en la causa
Además de Sánchez y Gallardo, serán juzgados el exasesor de Moncloa Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez, por la presunta ocupación irregular de la jefatura de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la institución provincial, así como otras ocho personas, trabajadoras de la Diputación.
Informe favorable de la Fiscalía
Frente a la petición de recusación, la Fiscalía había emitido un informe en el que consideraba que el recurso no debía ser admitido, un criterio que ha sido finalmente respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, encargado de resolver de forma definitiva la cuestión.
