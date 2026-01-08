El Supremo acepta la renuncia del último abogado de Ábalos, pero le ordena asistir a la vista contra su prisión

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha aceptado la renuncia del último abogado del exministro José Luis Ábalos, pero, como fue él quien solicitó la celebración de una vista para oponerse a su entrada en prisión, le obliga a asistir para defender en persona los argumentos con los que pretendía convencer al tribunal de apelación del alto tribunal para revocar esa decisión y cualquier retraso supondría un perjuicio para el acusado encarcelado.

La vista de apelación está prevista para el próximo día 15 y salvo que la defensa de Ábalos, ejercida hasta este jueves por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, renuncie a su celebración y así lo acordara la sala de apelación, tendrá que asistir a ella, ya que fue quien la solicitó y quien conoce mejor que nadie los argumentos que utilizó para intentar lograr la excarcelación del diputado suspendido de funciones.

El juez Puente ha aceptado la renuncia tanto en la causa especial, en la que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que es la que está próxima a ser juzgada y en la que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años, como en la pieza separada relacionada con la adjudicación de obras públicas, en la que también está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En su auto, el instructor, que también obligó al anterior abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, a asistirle en su anterior comparecencia ante él, señala que Bautista deberá comparecer en defensa de José Luis Ábalos en la vista contra el auto que acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza; salvo que renuncie a la celebración de dicha vista, lo que supondría, que, si la Sala así lo acuerda, el recurso se resolvería a través de la deliberación de los magistrados, sin necesidad de celebrar una vista.

Cinco días

Asimismo, acuerda que se requiera al acusado para que en el plazo de cinco días hábiles designe un nuevo abogado y procurador para su defensa y representación en las dos causas que se siguen contra él en el Tribunal Supremo, con expreso apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al nombramiento de uno de oficio.

El magistrado precisa que la renuncia de su defensa no se producirá definitivamente hasta la celebración de la vista, como acto que constituye natural consecuencia del recurso de apelación interpuesto. Señala que fácilmente se comprende que si el exministro dispone de un plazo de cinco días para designar nuevo abogado (y procurador), “no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pudiera comparecer, debidamente instruido de la causa, a la celebración de la mencionada vista”.

Añade que suspender su celebración para retrasarla, “causaría un grave perjuicio a don José Luis Ábalos, siendo su libertad personal lo que se ventilará en ella. Pero no solo esto. Es que, además, el nuevo letrado que resulte designado --que, por descontado, podrá interesar la puesta en libertad en cualquier momento del procedimiento ante el órgano que resulte competente--, habría de comparecer a esa nueva vista, celebrada con la referida demora, partiendo ya de un recurso, no interpuesto por él mismo sino por el señor Bautista Samaniego, que condicionaría, en detrimento de los derechos y legítimos intereses de Ábalos, su intervención en aquella”.

Por esa razón, en aplicación del artículo 50.3 del Estatuto General de la Abogacía Española, el magistrado acuerda que será Bautista, quien deberá comparecer en defensa de don José Luis Ábalos Meco, en dicha vista, que él mismo consideró un “trámite procesal urgente”.