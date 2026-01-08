Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Este jueves se reúnen en la Moncloa por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que salió de prisión por el referéndum del 1-O, para escenificar un acuerdo por el que Catalunya tendrá una nueva financiación con la que ingresará del Estado cerca de 5.000 millones más de los que recibe ahora. Este encuentro será el punto de partida de una reforma de la financiación autonómica que afectará al conjunto de las comunidades de régimen común.

EL PERIÓDICO cuenta en directo la última hora, todas las reacciones y las claves del acuerdo.

Junqueras (ERC) ve "muy difícil" el acuerdo si no incluye la ordinalidad El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que ve "muy difícil" el acuerdo sobre la financiación singular para Catalunya por el que se reúne este jueves a las 11 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no incluye el principio de ordinalidad. En una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, ha señalado que nunca se ha conseguido un acuerdo para equiparar la aportación y la recaudación de Catalunya: "Todo el mundo debe ser consciente de que es muy difícil. Porque si fuese fácil de conseguir, ya lo habría conseguido mucha otra gente. Y esto ya se habría logrado, ya habría pasado, y nunca ha pasado. Y no quiero hacer el listado de los Governs de los últimos 40 años". Ha insistido en que la negociación está "bastante avanzada" y que la reunión puede acabar bien, pero ha avisado que, a su juicio, no hay nada garantizado.

