Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga agricultoresMinessotaTiroteo UtahReunión Sánchez - JunquerasViento CatalunyaValentinaEmbalsesDelcy RodríguezMichael ReaganSupercopaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

En Directo

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

Oriol Junqueras: "Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación"

Oriol Junqueras saluda Pedro Sánchez el maig del 2019 al Congrés. | JAVIER BARBANCHO / ACN

Oriol Junqueras saluda Pedro Sánchez el maig del 2019 al Congrés. | JAVIER BARBANCHO / ACN

Quim Bertomeu

Iván Gil

Barcelona / Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este jueves se reúnen en la Moncloa por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que salió de prisión por el referéndum del 1-O, para escenificar un acuerdo por el que Catalunya tendrá una nueva financiación con la que ingresará del Estado cerca de 5.000 millones más de los que recibe ahora. Este encuentro será el punto de partida de una reforma de la financiación autonómica que afectará al conjunto de las comunidades de régimen común.

EL PERIÓDICO cuenta en directo la última hora, todas las reacciones y las claves del acuerdo.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  4. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  5. Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
  6. Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
  7. El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos
  8. La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen

Junqueras avisa a Junts: "Quien vote en contra de la financiación, votará en contra de que las escuelas tengan más recursos"

Junqueras avisa a Junts: "Quien vote en contra de la financiación, votará en contra de que las escuelas tengan más recursos"

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa

Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa

Pisarello emplaza a ERC y CUP a forjar un "frente electoral o programático" para las elecciones en Barcelona

Pisarello emplaza a ERC y CUP a forjar un "frente electoral o programático" para las elecciones en Barcelona

Los embajadores españoles en el mundo analizan en Madrid la convulsa escena internacional

DIRECTO | Pedro Sánchez inaugura la Conferencia de Embajadores y Embajadoras

Murcia no aceptará la reforma de la financiación que pueda salir de la reunión de Sánchez y Junqueras

Murcia no aceptará la reforma de la financiación que pueda salir de la reunión de Sánchez y Junqueras