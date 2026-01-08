Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga agricultoresReunión Sánchez - JunquerasMinessotaTiroteo UtahViento CatalunyaValentinaEmbalsesDelcy RodríguezMichael ReaganSupercopaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Relevo

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública

La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. / EUROPA PRESS

EFE

Pamplona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.

La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  4. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  5. Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
  6. Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
  7. El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos
  8. La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen

Baltasar Garzón, Victoria Rosell y Javier Pérez Royo, entre los firmantes de un manifiesto contra el ataque a Venezuela

Junqueras avisa a Junts: "Quien vote en contra de la financiación, votará en contra de que las escuelas tengan más recursos"

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

Sánchez apuesta por enviar tropas de paz a Palestina tras abrir la puerta al despliegue en Ucrania

La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"

La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"