Conferencia de embajadores
Relevo
La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez
Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública
EFE
Pamplona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
- Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
- El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos
- La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen