El PP acusa a Sánchez de "arrodillarse" ante Junqueras para "implorarle oxígeno"

El Partido Popular (PP) acusó a Pedro Sánchez de "arrodillarse" ante el líder de ERC, Oriol Junqueras, casi al mismo tiempo que en la Moncloa comenzaba este jueves la reunión entre el presidente del Gobierno y el dirigente republicano, tal y como este último anunció el pasado fin de semana en una entrevista en EL PERIÓDICO. "Qué pinta Junqueras en la Moncloa", se preguntó el vicesecretario de política autonómica de los populares, Elías Bendodo, durante un acto del partido en Málaga con el alcalde de la ciudad, el también popular Francisco de la Torre. Bendodo subrayó la condición de "inhabilitado" que todavía pesa sobre Junqueras, pese al indulto que recibió en 2021 por parte del Gobierno de Sánchez, tras la condena sobre el procés del Tribunal Supremo en el año 2019. "Eso es lo que tenemos en nuestro país", sentenció.

El propio Alberto Núñez Feijóo reforzó el mensaje de Bendodo unas horas después con un escueto mensaje en las redes sociales, donde aseguró que "la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" y que "la Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas". El líder de la oposición, además, concluyó diciendo que "la financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos", sentenció sin entrar en mayores detalles.

El vicesecretario de la dirección del primer partido de la oposición manifestó que lo único que busca el jefe del Ejecutivo con este encuentro es "implorarle oxígeno" al máximo responsable de uno de sus principales aliados parlamentarios, desde que en 2020 permitieran con una abstención su investidura hasta que la votasen afirmativamente en noviembre de 2023, además de haber respaldado la legislatura pasada los Presupuestos, ahora prorrogados.

Bendodo reiteró la idea manifestada el miércoles por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, de que solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se debe discutir, de manera multilateral y contando con el concurso de los consejeros de Hacienda de los gobiernos populares (la mayoría de las quince autonomías de régimen común) la renovación del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace algo más de una década. Pero no, expresó Bravo en la primera rueda de prensa del año en la sede de Génova, "de manera bilateral" o "a puerta cerrada", descartando así una interlocución directa entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, ante una cuestión, el modelo para financiar a las autonomías y sus servicios públicos, que en última instancia debe ser refrendado por el Congreso de los Diputados, donde Sánchez tiene una precaria mayoría.

Que lo expliquen Alegría y Montero

Fuentes del PP, además, destacan que quienes tiene que explicar lo que se acuerde con ERC para la financiación de Catalunya deben ser tanto la líder del PSOE en Aragón y candidata a las elecciones en esa comunidad del próximo 8 de febrero, la exministra Pilar Alegría, como la vicepresidenta primera, titular de Hacienda y líder y candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Como en muchas otras ocasiones al abordar esta cuestión, los de Alberto Núñez Feijóo tratan de instalar la idea de que se negocian privilegios financieros para Catalunya en detrimento de otras autonomías, lo que según este razonamiento supondría un baldón para los líderes territoriales socialistas.

Si bien es cierto que muchos de ellos ya criticaron duramente en 2024 el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que contempló un concierto económico y la posibilidad de que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos, incluido el IRPF. En esa línea se manifestó el habitualmente díscolo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero también otros considerados más afectos a Ferraz, como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, además de secretarios generales autonómicos, algunos ya fuera de sus cargos, como el que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, o el exlíder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.