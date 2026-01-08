Pisarello emplaza a ERC y CUP a forjar un "frente electoral o programático" para las elecciones en Barcelona

Falta todavía un año y medio para las próximas elecciones municipales, pero los partidos ya empiezan a ponerse en marcha de cara a un ciclo electoral en el que el avance de la ultraderecha amenaza con monopolizar el debate y ganar peso en algunos consistorios. Con la mayoría de candidaturas aún por definir, Gerardo Pisarello, posible alcaldable de los Comuns en Barcelona -pendiente de unas primarias-, comienza a tantear el terreno para confrontar a la extrema derecha. En una entrevista este jueves en Cafè d’Idees, el actual secretario primero de la Mesa del Congreso ha emplazado a ERC y a la CUP a crear un "frente amplio" de cara a las elecciones en la capital catalana. Se trataría de una entente que podría ser "electoral", por lo que no ha descartado listas conjuntas, o un "frente programático", a través de acuerdos en torno a medidas compartidas en los programas electorales.

El objetivo es abrir una línea de contención frente a Vox -que actualmente cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento- y Aliança Catalana, que por ahora no tiene representación. "No es que venga el lobo, es que ya está delante. El lobo de la ultraderecha trumpista ya lo tenemos aquí, con un proyecto de crueldad que viene a recortar derechos. Frente a eso necesitamos un frente amplista, lo más amplio posible", ha afirmado Pisarello. Aunque no ha especificado qué tipo de acuerdo debería articularse, sí ha insistido en la necesidad de poner esta opción sobre la mesa. "Si puede ser electoral, que lo sea; si debe ser programático, nos ponemos de acuerdo en las cuatro medidas que compartimos", ha explicado.