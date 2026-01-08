Junts se burla del pacto entre Sánchez y Junqueras sobre financiación: "Empiezan las rebajas"

Junts todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el acuerdo de financiación para Catalunya que han pactado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que todavía debe votarse en el Congreso. Sin embargo, poco después de finalizar la reunión en la Moncloa, el partido ha difundido en sus redes sociales un vídeo de burla en el que se mofa de que la propuesta que se puso sobre la mesa para investir a Salvador Illa ha sido "rebajada", coincidiendo irónicamente con el inicio del periodo de rebajas comerciales, que empezó el miércoles. "Empiezan las rebajas", escriben en el vídeo.

En él ironizan con declaraciones de la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien calificó el modelo de "concierto" -aunque este término nunca se escribió en el pacto- y aseguró que Catalunya tendría "a llave de la caja". Junts contrapone estas afirmaciones a varias citas del Gobierno y del Executiu que contradecían que el nuevo modelo sea un "concierto" al estilo vasco, es decir, que se salga de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como en el caso del País Vasco y Navarra.

En el videomontaje, que recuerda con un calendario las diferentes declaraciones que se han hecho por parte de ambas partes en este año y medio, termina con una intervención de la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, donde aseguraba en septiembre de 2024 que lo que se estaba negociando no respondía a un concierto económico, una condición 'sine qua non' para que los posconvergentes den su visto bueno en la Cámara baja. Un apoyo imprescindible para que prospere un nuevo modelo de financiación autonómica, que no afectaría solo a Catalunya, sino que se haría extensivo al resto de comunidades autónomas.

El acuerdo alcanzado entre Sánchez y Junqueras implica que Catalunya reciba 4.700 millones de euros más, lo que supondría un aumento de su capacidad presupuestaria del 12% respecto a la actual. No obstante, tal y como ya se había señalado, el pacto no contempla la salida de Catalunya del régimen común de financiación, pero sí que recoge el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades como Catalunya no pierdan posiciones en el ránking de autonomías entre los recursos que aportan a la caja común y los que luego reciben .

Los que también han salido a criticar energéticamente el pacto han sido PP y Vox, que de manera prácticamente idéntica han acusado a Sánchez de haber pactado este modelo por su "supervivencia" en la Moncloa y han coincidido en señalar que, a su juicio, es una "vergüenza" que el PSOE pacte con una persona condenada por sedición, delito que se li imputó a Junqueras, aunque luego fue derogado del Código Penal -impulsado por los socialistas-. "Sánchez y Junqueras han pactado su supervivencia como buenos trileros", ha escrito el presidente del PPC, Alejandro Fernández, en X. Su portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha apuntado también que el PSOE "no podrá cumplir lo que dice", en referencia a los 4.700 millones que ha prometido para Catalunya. Por su parte, Joan Garriga, líder de filas de Vox en el hemiciclo, ha tildado la reunión de "cumbre de la vergüenza".

Los Comuns piden a Junts su apoyo

Unos minutos antes de la intervención de Garriga, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha hecho un llamamiento a Junts para que apoye esta cuestión y se distancie de PP y Vox. "Les invito a estudiar y valorar en su justa medida esta propuesta", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament. Cid ya ha avanzado que habrá mucho "ruido" por parte de la "derecha y la extrema derecha española", y, por eso, ha pedido al partido de Carles Puigdemont que escoja de qué lado quiere estar. "En el córner del lado del ruido o del lado de que Catalunya tenga más recursos públicos", ha espetado.

Los Comuns, socios de investidura de Illa junto a ERC, también han lanzado un mensaje al president de la Generalitat: esta cantidad "ingente" de recursos debe servir para impulsar lo que sitúan como "el nuevo pilar del Estado de bienestar" que son las políticas de vivienda.