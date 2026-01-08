Junqueras avisa a Junts: "Quien vote en contra de la financiación, votará en contra de que las escuelas tengan más recursos"

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, cierren un acuerdo para una nueva financiación para Catalunya, empezará un arduo camino para encontrar los votos en el Congreso para que salga adelante de forma definitiva. Este jueves, unos minutos antes de verse con Sánchez, Junqueras ha empezado ya a reclamar apoyos al nuevo modelo. "Quién vote en contra del acuerdo, estará votando en contra de que las escuelas del país tengan más recursos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El argumento del líder republicano es que hay que votar a favor de la nueva financiación porque, aunque puede que no sea el concierto económico que siempre ha defendido ERC, sí supondrá un aumento de los recursos de los que dispondrá la Generalitat. "Quien vote en contra del acuerdo estará dejando el dinero en manos del Ministerio de Hacienda en lugar de ponerlo en las escuelas y trenes de Catalunya", ha insistido.

Pese a la severidad del aviso, Junqueras ha asegurado que no busca polemizar con Junts y que siempre intentar ser "respetuoso" con la posición de todo el mundo. De hecho, ha dado a entender que en las últimas semanas ha hablado con el líder de este partido, Carles Puigdemont, para intentar convencerle de que se sume al pacto cuando llegue al Congreso. Eso sí, ha reclamado a los posconvergentes que recapaciten de su negativa actual a apoyar la financiación.

Las palabras del líder de ERC llegan después de que este miércoles Junts dijera que no tiene intención de votar a favor del modelo si lo que se presenta no es un concierto económico como el que tiene Euskadi, informa Carlota Camps. "Actualizar el 'café para todos' es un fracaso", advirtió la líder posconvergente en Madrid, Míriam Nogueras. Y a falta de conocer los detalles el acuerdo, si algo está claro es que el pacto no será un concierto, pero sí aportará más recursos a las arcas de la Generalitat.

La ordinalidad

Sobre la reunión con Sánchez, Junqueras ha dicho que espera cerrar un acuerdo definitivo sobre la nueva financiación catalana. Además, ha explicado que defenderá ante el presidente que el nuevo modelo cumpla con el principio de ordinalidad, aunque ha admitido que es "muy difícil" porque "no se ha conseguido nunca". Si el nuevo modelo respeta finalmente este principio, Catalunya debería ser la tercera comunidad receptora de recursos, ya que es la tercera en aportar a la caja común.

El líder republicano no ha querido precisar qué cifra de recursos extraordinarios recibirá la Generalitat con la nueva financiación, ya que primero espera cerrar el acuerdo con Sánchez. Pese a todo, su propio partido anunció este miércoles que esta cantidad rondará los 5.000 millones de euros. La reunión entre Junqueras y Sánchez empezará a las 11.00 horas en la Moncloa y se espera que el republicano comparezca a las 12.30 cuando termine el encuentro.