Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga agricultoresReunión Sánchez - JunquerasMinessotaTiroteo UtahViento CatalunyaValentinaEmbalsesDelcy RodríguezMichael ReaganSupercopaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Iglesia

La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"

Los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. / EFE

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.

Así lo avanza la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.

Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".

Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  4. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  5. Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
  6. Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
  7. El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos
  8. La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen

Baltasar Garzón, Victoria Rosell y Javier Pérez Royo, entre los firmantes de un manifiesto contra el ataque a Venezuela

Junqueras avisa a Junts: "Quien vote en contra de la financiación, votará en contra de que las escuelas tengan más recursos"

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

Reunión entre Sánchez y Junqueras, hoy en directo | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Catalunya

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

Sánchez apuesta por enviar tropas de paz a Palestina tras abrir la puerta al despliegue en Ucrania

La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"

La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"