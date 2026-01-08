Exteriores
Albares apunta que hay varios españoles entre los presos liberados en Venezuela
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
- Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa
- Sumar celebra el 'evidente cambio de posición' de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela
- El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del 'terrible lo que viene' sobre Trump a las 'mordidas' para llegar a Ábalos