Junts rechazará el nuevo modelo de financiación si no es un concierto económico: "Actualizar el café para todos es un fracaso"

A menos de 24 horas de que se celebre la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para acordar el nuevo modelo de financiación para Catalunya, Junts ha querido adelantarse y marcar perfil. Así es como debe entenderse la rueda de prensa celebrada este miércoles por la mañana en la sede de la formación protagonizada por la líder de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, y la presidenta del grupo en el Parlament, Mònica Sales. A pesar de que desde el inicio de las negociaciones la financiación ha sido el principal caballo de batalla de ERC, los posconvergentes no quieren quedarse atrás y ya han advertido de que cualquier acuerdo que no sea el concierto económico no contará con sus votos, indispensables para que la propuesta salga adelante en la Cámara baja.

"Actualizar el café para todos es un fracaso", ha advertido Nogueras, que ha recordado que los republicanos aseguraron que daban sus votos para la investidura de Salvador Illa a cambio de un concierto económico que permitiría a Catalunya salir de régimen común. La número uno de Junts en Madrid ha querido insistir en esta idea, asegurando que aceptar menos que esto sería "un engaño", y ha evitado responder si estarían dispuestos a negociar durante la tramitación parlamentaria de la propuesta. "Estamos absolutamente abiertos con el tema del concierto económico catalán, lo que tendría que preguntar a los otros es si cierran la puerta al concierto que anunciaron en 2024", ha deslizado Nogueras, al tiempo que ha añadido: "Enviar el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja".

Además, la líder en Madrid ha afirmado que el Gobierno se encuentra en una situación de "extrema debilidad" y ha apostado por convertir esta circunstancia en "una oportunidad histórica para dar un salto adelante". También ha criticado que se llegue a un acuerdo de financiación sin haberse publicado antes las balanzas fiscales y lo ha comparado con "operarse una rodilla sin haber hecho antes ninguna radiografía".

De forma similar se ha expresado Sales, que ha calificado el acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Illa como "el timo de la estampita". La líder posconvergente en el Parlament ha acusado al president de la Generalitat de estar "ausente" y no haber liderado "ninguna posición propia". "Creó un grupo de expertos que no ha presentado ni un solo informe. Illa ha renunciado al liderazgo que le toca; hace de gobernador civil y de barón del PSOE", ha rematado, tras defender que su partido no puede ser "cómplice" de una consolidación del "autonomismo" que "aleja la independencia".