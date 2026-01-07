El juez pide a la UCO indagar sobre las reuniones de la asesora de Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo técnico del software de su cátedra

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un nuevo informe a raíz del contenido de una información que le ha proporcionado Making Sciencie Group S.A., una empresa que colaboró en el desarrollo técnico del software creado para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid.

El informe da cuenta de los asistentes a una veintena de reuniones que se desarrollaron entre abril de 2022 y febrero de 2024 en las que participó Gómez y acredita la presencia en estos encuentros de responsables de Google y Deloitte, pero también de la asistente de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa en tres citas concretas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está investigando un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionada con un uso privado por parte de Gómez de este cargo de asistencia con el que se dota a todas las esposas de presidentes del Ejecutivo.

Según avisa esta empresa al juez, el contenido de todas estas reuniones era "eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto", y no se levantaba acta formal de las mismas. En cuanto a las agendas -cuando existían- se comunicaban por correo electrónico por parte de la dirección ejercida por la propia Universidad Complutense u otros intervinientes.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez

A las reuniones --algunas de las cuales fueron presenciales y otras 'on line'-- asistieron ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto, si bien de los correos electrónicos que se aportan sobre ellas se deduce la asistencia de personas que han comparecido ante el juez a lo largo de la instrucción como Miguel Escassi de Google, responsables de Deloitte o Blanca de Juan, que fue coordinadora de la cátedra en cuestión, a cuenta de la propia universidad pública. Entre los temas a tratar, el de la fecha objetivo del proyecto, que era noviembre de 2022, o el de la estimación del presupuesto, según reconoce la propia empresa en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Peinado ha venido solicitando informes a la UCO sobre diferentes informaciones que le han ido llegando en los últimos meses en relación con el desarrollo del software de la cátedra vinculada a Begoña Gómez, pero también está pendiente de que los agentes le respondan en relación con otras líneas de investigación.