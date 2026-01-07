Jaume Giró asegura que Aliança Catalana le ofreció ser candidato en Barcelona y lo rechazó

Cuatro meses después de dejar la ejecutiva de Junts, el exconseller Jaume Giró ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista, en la que se ha mostrado muy crítico con la dirección del partido liderado por Carles Puigdemont y ha reconocido haber tenido ofertas de otros partidos. En declaraciones en La2 y Radio 4, Giró ha explicado que Aliança Catalana le planteó ser el candidato de la formación en el ayuntamiento de Barcelona, opción que el exconseller descartó.

El exconseller ha reconocido que le gustaría ser alcaldable en la capital catalana, pero ha rechazado hacerlo al margen de los posconvergentes y ha asegurado que no tratará de forzar unas primarias internas con él de candidato al no tener actualmente el apoyo de la cúpula. También ha asegurado haber rechazado crear un nuevo partido o una plataforma, pero ha evitado descartarse como conseller de un Govern liderado por Salvador Illa. "En la vida nunca se sabe", ha deslizado, aunque ha aclarado que no se lo han propuesto y que en ningún caso esto supondría formar parte de una lista del PSC.

Giró, que sigue militando en Junts a pesar de haber dejado su cargo en la ejecutiva por discrepancias con Puigdemont y Jordi Turull, ha reclamado a su partido dejar "los discursos octubristas" -en referencia a 2017- y centrarse en las "prioridades" de los ciudadanos. Según el extítluar de la cartera de Economia, la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la aplicación de la ley de amnistía no deberían ser los principales caballos de batalla de Junts en el Congreso. "El procés ha acabado, es una evidencia", ha rematado.

Así, ha apostado por apoyar la nueva financiación que está negociando ERC con el Gobierno, porque cree que no se pueden desdeñar más recursos para las arcas catalanas, aunque ha apuntado que su apuesta es el concierto económico o un modelo similar al que tienen Euskadi o Navarra. También ha pedido a la dirección de Junts abrirse a pactos con el PSC, recuperar "lo que representaba Convergència" y cambiar su discurso migratorio. Giró considera que los posconvergentes no pueden copiar "argumentos y formas populistas" como las que usa el partido de extrema derecha liderado por Sílvia Orriols.

Sobre el liderazgo de Puigdemont dentro de la formación, ha evitado decir activamente que debe dar un paso al lado, pero ha afirmado que la Catalunya de 2026 no es la que él dejó en 2017 cuando se fue a Bélgica.