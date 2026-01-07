ERC asegura que con el nuevo modelo de financiación Catalunya recibirá entre 4.000 y 5.000 millones de euros más

Entre 4.000 y 5.000 millones de euros más. Estos son los recursos extraordinarios que el Estado aportará a Catalunya en virtud del nuevo modelo de financiación que ahora mismo negocian a tres bandas el Gobierno de Pedro Sánchez, la Generalitat de Salvador Illa y ERC. Así lo ha explicado el portavoz de ERC, Isaac Albert, este miércoles en una entrevista con Catalunya Ràdio.

El dirigente republicano no ha querido dar una cifra más concreta, ya que la negociación no está cerrada, pero ha dicho que el número final se acercará más a los 5.000 que a los 4.000 millones. Además, ha asegurado que será un "buen acuerdo" para Catalunya y ha pedido al resto de partidos de la mayoría de la investidura que apoyen el nuevo modelo cuando tenga que votarse en el Congreso.

Este jueves se reunirán en la Moncloa el presidente Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los republicanos confían en que la cita sirva para anunciar el acuerdo final. "No podemos eternizar las negociaciones" ha alegado Albert, que ha defendido que en los últimos meses se ha creado un clima de "confianza" entre todas las partes que permite pensar que el pacto es posible.

ERC aspira a que la cita con Sánchez no solo sirva para rubricar esta mejora en la financiación, sino que también sirva para que avance en otras dos cuestiones. En primer lugar, quieren "concreciones" sobre el calendario para que el Congreso tramite la ley de ERC para que Catalunya pueda recaudar en el futuro el IRPF que se paga en la comunidad. Esta es una norma que presentaron los republicanos en el otoño pasado, pero que quedó aparcada para dar prioridad a la financiación. Ahora el partido de Junqueras quiere darle un empujón.

En segundo lugar, ERC quiere cerrar también la creación de un consorcio catalán que haga un seguimiento del cumplimiento de las inversiones que el Estado presupuesta para Catalunya. Una queja recurrente de los republicanos -y de otros muchos actores políticos y sociales en Catalunya- es que el Gobierno nunca ejecuta todas las inversiones que programa para Catalunya. Este consorcio deberá velar por mitigar este problema o, como mínimo, para denunciar cuando el Estado no cumpla con sus compromisos.