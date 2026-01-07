Reunión interministerial
Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en la habitual rueda de prensa para analizar los principales temas tratados
Redacción
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- Telefónica remite al juez correos sobre reuniones vinculadas a la cátedra de Begoña Gómez