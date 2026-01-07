Catalunya y Gales firman un convenio para cooperar en política lingüística, igualdad e IA

Catalunya y Gales han dado un nuevo impulso a su acuerdo de cooperación con la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU), un convenio de colaboración entre ambas partes que se inició hace más de 25 años y que este miércoles el president Salvador Illa y la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, han vuelto a sellar con nuevas líneas de acción. Estas se centran en la política lingüística, la igualdad de género, los intercambios empresariales, las energías renovables, la innovación y la inteligencia artificial.

"Vine por primera vez hace 29 años como miembro del Parlamento Europeo, cuando Gales todavía no tenía su propio parlamento [se creó en 1999]. Entonces ya aprendimos de vosotros y ahora queremos enseñaros todo lo que hemos desarrollado en estos 26 años como parlamento", ha celebrado Morgan, que ha acudido a la recepción oficial del president en el Palau de la Generalitat tras visitar el Barcelona Supercomputing Center y mantener una reunión con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En el encuentro han abordado la importancia del catalán y el galés en sus respectivos territorios. "Somos un ejemplo de territorios con identidad propia, innovación y voluntad de proyección internacional", ha destacado la primera ministra galesa.

En su intervención tras la firma del Memorando, Illa ha apelado a la necesidad de preservar la lengua como signo de "expresión e identidad de las dos naciones" y ha asegurado que lo rubricado este miércoles supone un "paso más" en la colaboración ya existente entre ambas regiones, ahora con un "plan de acción concreto". El president también ha celebrado la recuperación del programa Erasmus+ con el Reino Unido en 2027: "Es mucho más relevante de lo que a veces consideramos; es uno de los programas que más relaciones teje".

Tanto Illa como Morgan han coincidido en señalar que el convenio firmado es una "oportunidad para progresar" en un mundo "que cambia muy rápido". "En estos momentos es cuando más debemos estrechar lazos", ha afirmado el president. Una reflexión en la misma línea que la de la dirigente galesa: "Es una respuesta práctica a los retos que afrontan nuestras naciones en un mundo que cambia a cada minuto".

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, también ha participado en la recepción de Morgan y ha abierto las intervenciones agradeciendo la colaboración histórica entre ambas regiones. "Hoy se cumplen 25 años desde que Catalunya y Gales iniciaron una relación de cooperación que ha ido creciendo con naturalidad, sobre la base de intereses compartidos y con la convicción de que tenemos mucho que aprender los unos de los otros", ha subrayado.