Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

El portavoz 'popular' no retomará aún su agenda diaria

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, antes de la reunión del comité de dirección.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, antes de la reunión del comité de dirección. / DIEGO PUERTA-PP

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asistido este miércoles a la primera reunión del comité de dirección del partido de este 2026 que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no retomará aún su agenda diaria en el PP porque está pendiente de ser operado, según han indicado a Europa Press fuentes próximas al diputado 'popular'.

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la "expectativa médica es de curación".

El propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

"Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", aseveró.

En diciembre estuvo en Génova por el recuento de las extremeñas

El pasado 21 de diciembre Sémper asistió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.

Este miércoles, coincidiendo con el primer comité de dirección del PP de este 2026, el partido ha distribuido imágenes de Feijóo junto al portavoz nacional del PP en la sede de la formación. Sin embargo, fuentes cercanas a Sémper han indicado que ha asistido "solo hoy", dado que está previsto que le operen en breve.

