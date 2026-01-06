Felipe VI y Leonor: de lucir el mismo uniforme en la Pascua Militar al íntimo plan del roscón en casa de Jesús Ortiz

Casualidad que obedece a que el rey cada año viste el uniforme de gala de un ejército diferente: Tierra, Armada o Aire, rotando para representar a todos, bajo el rango de capitán general. Y en este nuevo 2026, es el turno lucir el del Ejército del Aire y del Espacio, donde actualmente la princesa de Asturias continúa su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Por ello ha lucido también el uniforme de alférez de gala del mismo Ejército compuesto por guerrera y pantalón en azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra. En cuanto a las insignias y condecoraciones, Leonor de Borbón, que asiste por tercera vez a la Pascua Militar, ha llevado prendida la miniatura del Toisón de Oro, collar que tiene como emblema un carnero dorado que representa el compromiso moral.

Primera vez con el mismo uniforme

Se trata de la más alta distinción de la Corona española y es considerado un elemento de tradición, continuidad e institucionalización en la figura de la princesa de Asturias como heredera de la Corona. Sobre la guerrera, la princesa de Asturias ha lucido la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, y en su parte izquierda, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

Como es habitual cuando luce uniforme militar, la princesa ha optado por recoger su cabello en un moño y unos pequeños pendientes como complemento. Felipe VI, con el uniforme gala del Ejército del Aire, ha lucido el fajín rojo de capitán general de los Ejércitos que su padre, el rey Juan Carlos, le impuso tras su abdicación el 19 de junio de 2014 y que le acredita como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según establece la Constitución. El fajín, que se anuda con un lazo en el lado izquierdo del cuerpo, es de seda y se lleva en la cintura. Del lazo caen dos extremos que rematan en dos grandes borlas de hilo de oro con flecos dorados.

Plan íntimo en casa de Jesús Ortiz

La tradición se ha cumplido un año más y, tras la solemne Pascua Militar en el Palacio Real, los Reyes han cambiado el uniforme por un plan mucho más íntimo: la ya clásica tarde de roscón en casa de Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, en Pozuelo de Alarcón. A la cita han acudido Felipe VI, doña Letizia, su hermana Telma Ortiz, la Princesa Leonor y, esta vez sí, la Infanta Sofía, que se ha convertido en protagonista al reaparecer en este plan familiar después de ser la gran ausente por la mañana en el acto castrense que abre la agenda oficial del año.

La presencia de Sofía en esta merienda subraya el marcado carácter privado de la reunión, muy alejado de la rigidez protocolaria de la Pascua Militar, donde solo estuvieron el Rey, la Reina y la heredera. Mientras su ausencia en el acto militar se explica por protocolo y porque no tiene aún vinculación castrense, en casa de su abuelo materno recupera su papel habitual en estas fechas: el de nieta y hermana que comparte dulces, regalos y sobremesa con los suyos.

Cada 6 de enero, Jesús Ortiz prepara su vivienda para recibir a sus hijas y al resto de la familia, en una cita que se ha consolidado como el broche íntimo de la Navidad para los Ortiz-Rocasolano. Allí se sirve el tradicional roscón de Reyes, un dulce que el padre de la Reina prefiere en su versión más clásica, sin rellenos, y que en otras ocasiones ha encargado a obradores de referencia en Madrid, como el de Isabel Maestre.