ERC da un vuelco a sus redes sociales para intentar atraer a nuevos votantes

En pleno auge de los dispositivos móviles y de las redes sociales, los partidos políticos luchan para hacer escuchar sus mensajes entre los ciudadanos de forma directa y sin intermediarios. En esta selva cibernética, ERC ha dado en los últimos meses un vuelco a la gestión de sus redes para intentar que su contenido llegue a más público. Para hacerlo, la premisa básica es hacer un contenido en el que los líderes del partido y los diputados salgan de su hábitat natural -el Parlament, el Congreso, los ayuntamientos y la salas de prensa- y empiecen a protagonizar escenas cotidianas de la vida. El objetivo final es captar la atención del ciudadano para que el 'reel' de turno tenga visibilidad y, en consecuencia, el mensaje político de fondo llegue a más gente, eso es, a más votantes.

Hay varios ejemplos. Hace algunas semanas, para hablar de las crisis de la vivienda, ERC huyó del clásico vídeo en el que aparecen las intervenciones en el Parlament o en el Congreso, que es donde se aprueban las medidas más importantes sobre este tema. En su lugar, eligió a dos de sus diputadas más jóvenes, Mar Besses y Ana Balsera, para pasear por Santa Coloma de Gramenet. Allí, a través de una conversación informal, se hablaba del encarecimiento del precio del alquiler y la responsabilidad que tienen los 'expats'. "¿Qué hacen los 'expats', todo el día paseando para arriba y para abajo?", decían. Es solo un caso. Es frecuente ver al líder del partido, Oriol Junqueras, acudiendo a la universidad para hablar con alumnos o a partidos de futbol, o la secretaria general, Elisenda Alamany, entrar en un taxi para defender este sector en pleno conflicto con las VTC. Todas estas escenas están debidamente sonorizadas y pensadas para Instagram, TikTok y 'X'.

"El impacto es positivo, hemos subido casi un 25% los seguidores en Instagram y TikTok", asegura en conversación con EL PERIÓDICO el portavoz y máximo responsable de la comunicación del partido, Isaac Albert. Con estas escenas cotidianas lo que se busca, expone, es que la gente aguante "más de tres segundos" con el vídeo y no tenga incentivos para saltárselo e ir al siguiente. "Si queremos que la gente mire un vídeo y lo aguante, no se puede ser distante, que es lo que transmite el atril del Parlament", explica.

La formación tiene comprobado que los únicos vídeos con atril que tienen tirada son los de su líder en el Congreso, Gabriel Rufián, con estilo propio y un público consolidado. El resto de dirigentes tienen la misión de gravar fuera de los hemiciclos y de los espacios cerrados. "Genera más proximidad explicar algo mientras subes una escalara que con un corte típico de una intervención en la sala de prensa", insiste Albert.

No es el primer partido, ni será el último, que intenta cambiar su estrategia en las redes sociales. La búsqueda de todo el mundo es constante. La tecnología evoluciona, las redes también y lo que vale hoy igual ya no vale mañana. En el caso de ERC, explica Albert, buscaron dar una "sacudida" a la comunicación del partido tras el congreso de diciembre de 2024, cuando entró la nueva dirección. El diagnóstico que hicieron es que la formación se había "alejado de la gente" y que ERC debía volver "a gustarse" a través de un "lenguaje próximo y moderno". Dentro de todo este cambio comunicativo, el partido también ha modificado su color corporativo. Dejó el amarillo 'procés' que le había caracterizado tantos años, por un naranja algo sorprendente, ya que durante más una década estuvo vinculado a Cs. El cambio generó protestas internas, pero se ha acabado consolidando.

"Como si se lo contaras a un amigo"

Xavier Tomás es un consultor de comunicación política que a menudo comparte sus análisis en las redes. En conversación con EL PERIÓDICO, expone que ERC es uno de los partidos que "más ha cambiado su comunicación" en los últimos tiempos. Recuerda que, ya en la campaña de las elecciones catalanas de 2024, antes del cambio de dirección, decidió hacer un podcast con sus dos jefes de campaña para comentar la actualidad. Ahora, se ha puesto a elaborar vídeos propios y ha dejado los "refritos" de ruedas de prensa. Su diagnóstico es que, en el contexto actual de desafección, los vídeos políticos "generan un rechazo espectacular" si lo que se ve es a un líder rodeado de micrófonos o con el típico atril institucional. De lo que se trata, pues, es de hacer contenidos "pensando en la gente". Contenidos que, pese a que tengan un poso y un objetivo político -atraer a votantes, al fin y al cabo-, "parezcan poco políticos". "Como si se lo contaras a un amigo", resume.

Y añade otro factor a tener en cuenta: ERC, y también Vox, son los dos partidos en Catalunya que apuestan por pagar anuncios en las redes para que su contenido se visualice más. "Los vídeos no caminan solos", advierte, y rascarse el bolsillo en redes permite segmentar a tu audiencia, es decir, escoger a un determinado público en función de la temática de tu contenido. La pregunta del millón es inevitable: ¿Una buena estrategia en redes se traduce en votos? "Si fuera así, los que nos dedicamos a esto nos forraríamos", ironiza Tomàs. Aunque una estrategia correcta no garantice votos, lo que busca es "eliminar barreras". Es decir que tu mensaje no llegue solo al convencido, sino también al que aspiras a convencer.